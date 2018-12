Câmara vota Projeto de Lei que altera estrutura da Fundação Garibaldi Brasil; saiba mais

No campo político, o governo Gladson Cameli terá tudo para dar certo. Terá maioria esmagadora na Assembléia Legislativa, deve fechar na Câmara Federal em sete deputados federais e três senadores na sua base de apoio. Isso é essencial para que encaminhe os seus projetos em Brasília e na ALEAC. Não conheço nenhum governante que teve um final de gestão feliz, que tenha dispensado o apoio da classe política. Alcançar pior popularidade do que o governo que está saindo, seria como quebrar um recorde negativo. O que se espera é que mude o eixo da economia para o agronegócio e não faça do governo um curral eleitoral.

CARROÇA NA FRENTE DOS BOIS

Está havendo uma briga entre suplentes por algo que não existe: a vacância dos cargos da deputada Juliana Rodrigues (PRB) e do deputado federal eleito Manuel Marcos (PRB). No campo jurídico são apenas acusados, nem réus são, e ainda terão amplo direito de defesa.

OU MUDE-SE A LEI

Quem vai dizer se ambos são culpados das acusações de desvio de recursos eleitorais é o Juiz.

NOMES

Caso seus votos sejam anulados, entrariam Tião Bocalom (PSL) como deputado federal e Pedro Longo (PV), na vaga de deputada estadual. Seriam as modificações prováveis. Nada oficial.

NADA PARA SE ORGULHAR

O governador, que é médico, prometeu ao assumir uma “revolução na Saúde”, com médicos especialistas em todas as unidades do sistema, fim das filas de cirurgias e de exames, atendimento humanizado, enfim, algo de se orgulhar. E está entregando o setor um caos.

OLHOS EMBAÇADOS

E alguns, com os olhos embaçados pela vassalagem escrevem que, o atual governador deixará uma herança positiva ao sucessor Gladson Cameli. Deixará: um porco espinho para acariciar.

NÃO TEM NOÇÃO

O governador fica trancado no seu mundo de poucos amigos e alguns bajuladores e não tem a mínima idéia do que fala a maioria dos deputados que estavam na sua base de apoio ao seu respeito. As referencias são sempre negativas quando se trata de cumprir parcerias políticas.

BASE LEAL

E olhe que durante todo o governo foi uma base leal, que votou a favor de todos seus projetos.

JOGO DA POLÍTICA

Ter o Legislativo contra uma administração pode significar o fim da governabilidade. No atual sistema político, não se governa sem o apoio dos parlamentares, porque são os que votam os projetos enviados pelo Executivo. Não há crime em o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, ter lutado para que a sua base na Câmara Municipal ganhasse a presidência da casa.

ISSO SERIA ESTRANHO

Muito estranho seria o prefeito Ilderlei Cordeiro trabalhar para alavancar os seus opositores.

PROMESSAS SÃO COBRADAS

É comum pelo entusiasmo de ter sido escolhido, que este ou aquele secretário, fique trombeteando fazer maravilhas no próximo governo. Num tempo de crise econômica braba, num Estado que depende basicamente do FPE, se deve ser cauteloso nas promessas feitas.

A FUTURA OPOSIÇÃO ESTÁ ANOTANDO

Não pensem os secretários que estão sós, a oposição e a imprensa, anotam as suas promessas.

A MUSA DA MÍDIA

A futura Ministra dos Direitos Humanos, a Pastora Damares, virou a coqueluche dos comentários cômicos nas redes sociais e grande imprensa, cada vez que abre a boca. A que mais rendeu foi a revelação que conversou com Jesus trepada numa goiabeira.

NADA CONTRA RELIGIÕES

Nada contra religiões, ao contrário, muito respeito a todas, mas, contra o fanatismo, sempre!

SEMPRE EM NOME DA FÉ

Inquisição Católica, Cruzadas, Estado Islâmico, Pastor Jim Jones em Jonesttown, nas Guianas, e outras, as grandes tragédias da humanidade sempre aconteceram em cima do fanatismo da fé.

CASA DOS ARTISTAS

O Diário Oficial será leitura obrigatória a partir de janeiro, quando começarão a pipocar as nomeações. Para se saber se continuará funcionando a “Casa dos Artistas”, onde o atual governo abrigou mulher de deputado, marido de deputada e políticos aliados derrotados.

CRIAÇÃO POPULAR

A denominação “Casa dos Artistas” veio da crítica popular às repartições com cargos graciosos.

DEU TUDO AO CONTRÁRIO

O deputado Manoel Moraes (PSB) tem comentado com amigos com os quais conversa a sua decepção com a política. Não será demais especular que será o último mandato. Apostou em ser o mais votado, na vitória do Marcus Alexandre e ser o presidente da ALEAC. Furou o plano.

NUNCA FOI APOIADO

O deputado Manoel Moraes foi fiel aos governos do PT, mas a recíproca não foi verdadeira.

REFORMA DO GOVERNO

A Reforma Administrativa moldada pelo governador eleito Gladson Cameli até ontem estava na Procuradoria Geral do Estado para análise. Explica-se: como Cameli só assumirá em janeiro, quem pode mandar a reforma para a ALEAC é o atual governador. Tudo acertado entre ambos.

DISCUSSÃO MAIS APROFUNDADA

Embora a base do governo na ALEAC tenha votado os projetos que vieram do Executivo ao toque de caixa, funcionando como puxadinho, acho que o projeto do ACRE PREVIDÊNCIA deva ter maior discussão, como defende o deputado Jenilson Lopes (PCdoB). Mas votado este ano.

NÃO COMPORTA DEMORA

O ACRE PREVIDÊNCIA deve ser discutido dentro de um prisma de que, se não mudar quebra.

NÃO ESPEREM CONTRATAÇÃO IMEDIATA

Os aprovados nos concursos para a PM e Polícia Civil não esperem contratação imediata pelo futuro governo, por um motivo financeiro: o governo está no limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Terá que se esperar o impacto da Reforma Administrativa para saber se o teto baixa.

OUTRO PROBLEMA

Outro problema funcional que estará na mesa do Gladson Cameli ao assumir será a questão dos demitidos e dos com hora marcada para demissão no Pró-Saúde. Um nó intrincado.

MEDIDA DA EFICIÊNCIA

Não fico nunca me atendo a quantas mulheres e quantos homens estarão no primeiro escalão do próximo governo. A régua que vai medir é a da eficiência na gestão de suas pastas.

NÃO ASSIMILARAM AINDA?

Ainda continua o mesmo ranço de alguns secretários estaduais com o futuro presidente Jair Bolsonaro, não assimilaram que perderam uma eleição por larga maioria dos votos. O mesmo aconteceu aqui. Lamuriar não vai mudar, aceitem que a partir de janeiro estão fora dos cargos.

BEM SERVIDOS

Na área de comunicação, o futuro governador Gladson Cameli e a prefeita Socorro Neri, estão bem servidos, com as jornalistas Silvânia Pinheiro e, Socorro Camelo, respectivamente. Ambas, sempre muito solicitas quando se trata de fornecer informações aos jornalistas.

FICOU SHOW

Só vi ontem. Ficou show a nova ornamentação de Natal da PMRB, na Praça Plácido de Castro.

RECLAMAÇÃO VIROU TÔNICA

Há uma reclamação dos deputados antigos e novatos de que falta um interlocutor político no governo, que possa se dedicar exclusivamente à função de ser um elo entre os políticos e o futuro governador. Alguém que faça a triagem e encaminhe as demandas do parlamento.

PRÊMIO DIVIDIDO

Divido o prêmio de ser disparada a coluna política mais lida do Acre com o ac24horas que ela é publicada. Em 2019, tentaremos fazer o melhor que 2018.

NÃO COMUNGO COM MESQUINHARIA

Não comungo com a torcida mesquinha de alguns que sonham para que o governador não pague o 13º salário aos servidores estaduais. Esquecem que dele dependem famílias. Isso não acontecendo não atinge o bolso do governador, mas de milhares de lares. Política, fique de lado.