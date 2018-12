Beneficiários do Bolsa Família têm até o dia 28 para fazer a Avaliação em Saúde

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propeg) da Universidade Federal do Acre (Ufac), publicou edital com abertura de 28 (vinte e oito) vagas para o Curso de Mestrado em Ensino de Humanidades e Linguagens.

A turma terá início no mês de abril do ano letivo de 2019. As linhas de pesquisa são para o Ensino, Humanidades, Processos Educativos e Culturas e Ensino, Linguagens e Culturas.

As inscrições são gratuitas, se darão no formato eletrônico e serão realizadas a partir do dia 02 de janeiro de 2019 até 31 de janeiro de 2019 no site da Universidade Federal do Acre, http://www.ufac.br, através do link: http://sistemas.ufac.br/ppehl.

Para a inscrição no processo de seleção é necessário preencher corretamente o formulário de inscrição eletrônico e anexar ao mesmo os seguintes documentos: Comprovante de Conclusão da Graduação: arquivo único, em formato PDF, do Diploma (frente e verso) ou Certidão de Conclusão de Curso Superior, ou arquivo, em formato PDF, de declaração de aluno concluinte do curso de graduação, devendo o candidato apresentar documentação comprobatória de conclusão do curso de graduação no ato da matrícula institucional no PPEHL. A não apresentação da documentação comprobatória implicará na rejeição da matrícula.

O processo seletivo constará obrigatoriamente de duas etapas: Prova Escrita Dissertativa e Análise do Projeto de Pesquisa. Para mais informações, acesse o link do edital:

http://www.ufac.br/editais/propeg/edital-propeg-no-23-2018-selecao-publica-de-candidato-a-s-para-o-preenchimento-de-28-vinte-e-oito-vagas-para-o-curso-de-mestrado-em-ensino-de-humanidades-e-linguagens-2013-turma-2019/edital-primeira-turma-2019-ppehl.pdf/view