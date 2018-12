TOP OF Mind 2018 premia as melhores marcas do Acre em 2018

O Instituto de Pesquisa Data Control anunciou na noite desta terça-feira, 11, em evento badalado no Restaurante Pão de Queijo, os ganhadores do prêmio TOP OF MIND 2018.

A premiação se dá por meio do resultado da pesquisa de opinião pública espontânea, na qual os entrevistados elegem as marcas e personalidades públicas mais populares que vem na mente ao serem entrevistados.

Em sua segunda edição, o TOP OF MIND consagrou a emissora de Televisão afiliada da Rede Globo, TV Acre como a número 1 na cabeça dos entrevistados com percentual de 36,10%. Em segundo lugar, a TV Gazeta (afiliada da Rede Record) com 35%, seguido pela TV Rio Branco (afiliada do SBT) com 9,5%. Outros com 5,4% e 14% não lembraram.

Quando perguntados, qual o Programa de TV mais lembrado, o Programa Gazeta Alerta despontou com 62,80%, seguido pelo Jornal Acre 10,80%; Café com Notícias com 9,50%. Outros com 6,6% e 10,30% não lembraram nenhum.

A Emissora de Rádio número 1 foi a 98.1 Acre FM com 18,10%; Boas Novas (14,90%); Difusora Acreana (12,80%); Outros (16,90%) e 36,80% Nenhum.

O Jornal Impresso A Gazeta foi o mais lembrado com 11%; O Rio Branco (8%); Opinião (3%); Outros (2,70%) e 75,30% não lembraram.

O Jornal Online (site de notícias) mais lembrado foi o AC24HORAS com 15,30%; G1 Acre (8,50%); ContilNet (5,30%); Outros (11,10%) e Nenhum (59,80%).

A Coluna Política mais lembrada foi a do jornalista Luis Carlos Moreira Jorge, da Coluna do Crica com 57,50%; Pimenta do Reino, com o jornalista Archibaldo Antunes (12,50%); Nelson Liano (7,50%); Outros (20%) e Nenhum (2,50%).

O Supermercado mais lembrado pelos acreanos foi o Araújo com 81,80%; seguido pelo Mercale com 6,30%; Gonçalves (2%); Outros (4,60%); Nenhum (3,30%).

A Loja de Material de Construção mais lembrada foi a Agroboi com 47,30%; Barriga Verde (17,30%); Ronsy (13,80%); Outros ( 4,10%) e Nenhum (18%).

A Concessionária Recol Veículos despontou com 35,30%; FIAT Comauto (17%); Sabenauto (5,80%); Outros (6,60%) e Nenhum (35,30%). Já as de Revenda de Motocicletas, a Star Motors foi a mais lembrada pelos entrevistados com 50,80%; Recol Motors (18,30%); Suzuki (0,30%); Nenhum (30,60%).

Na área da Educação, a Faculdade particular mais lembrada foi a Uninorte com 50,80%; Fameta (12,50%); Faoo (11,80%); Outros (5,60%) e Nenhuma (26,80%). Na Saúde Oftalmológica, a mais lembrada foi a Clinica HOA com 13%; Renaldo Moreno (2,30%); Clinica Rio Branco (0,80%); Outros (2,90%) e Nenhum (81%).

A Agência Bancária mais lembrada pelos acreanos foi o Banco do Brasil com 46,80%; Caixa Econômica Federal (28,50%); Bradesco (9,80%); Outros (10,10%) e Nenhum (26,80%).

Ao serem perguntados qual dos Poderes era o mais lembrado, o Judiciário alcançou 41,50% da lembrança dos entrevistados, seguido por 7,50% Executivo e Legislativo (7,30%) e não lembraram totalizou 43,80%.

A personalidade política mais lembrada foi o senador e governador eleito Gladson Cameli com 33,80%; Jorge Viana (11,70%); Marcus Alexandre (10,40%); Outros (16,70%) e 27,40% Nenhum. O Prefeito mais lembrado foi Zezinho Barbary (69,05%)

Por fim, os entrevistados falaram sobre a expectativa de vida para 2019. 38,30% afirmaram acreditar que será um ano muito melhor que o atual; 44% acreditam que vai melhorar muito pouco e 9% crer que ficará como está; outros 4% acreditam que as coisas vão piorar um pouco e 2,30% Piorar muito; 2,50% Não Opinaram.

A cada ano, o Data Control realiza pesquisa de opinião pública junto à população para eleger os destaques nas áreas de jornalismo: melhor canal de TV; Programa de TV, Emissora de Rádio, Site de Notícias, Coluna Política e também em outros segmentos como: Supermercados, Loja de Construção, Revendas de Veículos (carro e moto), instituições financeiras, Três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), Gestores Públicos e Políticos.