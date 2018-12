Sebastião Viana faz a acusação mais grave da eleição

Em meio às prisões da deputada Juliana Rodrigues (PRB) e do deputado federal eleito Manuel Marcos (PRB) veio à tona por uma nota emitida pela assessoria do governador Sebastião Viana (foto), um fato gravíssimo, de que durante a última campanha estadual, ele esteve cinco vezes na Polícia Federal alertando para a compra de votos envolvendo “organizações criminosas”. Isso é da maior gravidade, por ser uma denúncia explosiva feita por quem governa o Estado, acusando grupos criminosos de terem atuando para ajudar candidatos a mudar o panorama eleitoral. Não foi feita por nenhum Zé das Couves, mas pela autoridade mais alta do Executivo. Foi a primeira acusação pública que colocou o crime organizado como um instrumento usado para ajudar a eleger candidatos. Mesmo a nota não dando outros detalhes foi uma revelação explosiva. Bombástica! Pesada! Que mexe com os pilares eleitorais. Quais foram estas organizações? Estavam em campanhas de quais candidatos? Tudo isso precisa ser esclarecido para que a eleição não fique na suspeição de ter tido a interferência de grupos fora da lei. Para tudo ficar mais claro o governador poderia, já que trouxe o caso à opinião pública, dar detalhes das suas acusações. Não pode este fato ficar simplesmente restrito a uma nota oficial.

INFERNO ASTRAL

Decididamente, o governador vive um final de mandato de inferno astral. Não bastasse estar terminando a sua administração de forma melancólica, ainda é convidado a depor na PF.

COLUNA LÍDER EM LEITORES

Estamos fechando o ano com a coluna em alta perante os leitores. Na pesquisa do DATA-CONTROL, em seu “Top of Mind”, divulgada ontem em solenidade no restaurante “Pão de Queijo”, este espaço político apareceu disparado como o mais lido, com quase 58% de preferência, número mais de três vezes maior do que o segundo concorrente. Isso acontece porque tenho respeito ao leitor, porque não existe tema censurado, dou espaço para o contraditório, e não me comporto como cabo-eleitoral. Escrevo com responsabilidade. Só me resta agradecer aos leitores pela liderança. E agradecer a Deus pela saúde. E vamos para 2019.

AC24 HORAS SEMPRE CAMPEÃO

Na categoria site o ac24horas apareceu na pesquisa divulgada ontem pelo DATA-C ONTROL, como campeão na preferência popular. É todo um trabalho de equipe. E para o proprietário Roberto Vaz chegar com este órgão de comunicação em primeiro lugar, não tem muito segredo: não existe tema censurado e não aceita censura e, não briga jamais com a notícia.

OLHO EM 2022

O senador Jorge Viana (PT) não tem plano para ser candidato a prefeito de Rio Branco, na eleição de 2020, revelou ontem um político petista. Mas vê JV como provável candidato a governador em 2022. Mas tudo vai depender de como estará gestão do Gladson Cameli.

PERFIL IRRETOCÁVEL

A prefeita Socorro Neri era alvo de comentários em uma roda de políticos de vários partidos, ontem na ALEAC, e todos elogiando as medidas moralizadoras que tomou na PMRB.

O QUE É A POLÍTICA

A prefeita Socorro Neri, em pouco tempo no mandato, conseguiu imprimir a sua marca pessoal na gestão e deixou de ser a sombra do ex-prefeito Marcus Alexandre, que foi para o limbo.

DIPLOMAÇÃO PROVÁVEL

Nem a deputada Juliana Rodrigues (PRB) e nem o vereador Manuel Marcos (PRB) são réus, por isso é provável, na avaliação de advogados, que venham ser diplomados no dia 19, próximo.

FECHA ESTA SEMANA

Com choro ou sem choro até o final de semana estarão fechadas as ocupações dos últimos cargos do primeiro escalão do governo Gladson Cameli. A conversa mais delicada de todas deve acontecer entre Gladson Cameli e o senador Sérgio Petecão (PSD).

CHAMADO E SE NEGOU

O deputado Géhlen Diniz (PROGRESSISTA) foi chamado para retirar a sua candidatura à presidência da Assembléia Legislativa e negou-se. Deve manter a campanha acesa.

CÁLCULO DE SUPLENTES ENVOLVE COMPLEXIDADE

As prisões da deputada Juliana Rodrigues (PRB) e do deputado federal eleito Manuel Marcos (PRB) não significam de pronto que os seus suplentes irão assumir. Nem réus são ainda. Terão que ser denunciados pelo MP e a peça aceita pelo Juiz da causa. E será aberta oportunidade de defesa. Não é algo de solução imediata. É muito cedo para os seus suplentes comemorarem.

NÃO FAÇO FESTA

Com formação em Direito, me reservo sempre em esperar o desfecho de um caso jurídico antes de sair sentenciando alguém. Aplico ao caso da deputada Juliana Rodrigues (PRB) e ao do vereador Manuel Marcos (PRB). Há que se esperar a defesa e a decisão judicial.

BOLA DE NEVE

Tenho informações que a ação não ficará apenas na deputada Juliana Rodrigues (PRB), mas outros deputados estão sofrendo investigações judiciais, por conta de ações que correm na justiça eleitoral e justiça comum, envolvendo diferentes acusações. Podem explodir em breve.

POSSO ADIANTAR

Corria ontem a história de uma mulher de um político que usou servidores para fazer um empréstimo laranja e todas as provas já estão em investigação. Seriam provas muito fortes.

CÁLCULOS E CÁLCULOS

Ontem, se faziam cálculos e mais cálculos sobre quem assumiria numa eventual cassação da deputada Juliana Rodrigues (PRB) e do deputado federal eleito Manuel Marcus (PRB). Nas simulações surgiram os nomes do suplente Railson Correia (PODEMOS) e do suplente Tião Bocalom (PSL) na vaga do Manuel Marcos (PRB). E André da Farmácia (PRB) e Pedro Longo (PV), na vaga da deputada Juliana (PRB). Não passam de ilações sobre um fato não consumado.

NÃO HÁ CONDENAÇÃO

Não se pode fazer nenhuma simulação, por alguns fatos: não aconteceu uma condenação e o processo nem foi iniciado. Caso condenados e cassados, os seus votos seriam anulados ou não? E se forem inocentados? São situações que não pode ficar fora da análise. É muito cedo!

GRANDE EXPECTATIVA

A expectativa maior ficará por conta se a deputada Juliana Rodrigues (PRB) e o deputado federal eleito Manuel Marcos (PRB) serão diplomados, ato marcado pelo TRE-AC, para o próximo dia 19. Esta será a primeira batalha jurídica a ser travada pelos acusados.

NÃO CONSIGO COMEMORAR

Sinceramente, registro os fatos, mas não comemoro a desgraça de ninguém. Fórum íntimo.

CONSULTA AO TRE

Uma fonte do PSL passou que o partido endereçou uma consulta ao Tribunal Regional Eleitoral para saber se em caso de condenação dos acusados os seus votos seriam anulados ou não.

NENHUM ENVOLVIMENTO

O governador não tem nenhum envolvimento no caso da deputada Juliana Rodrigues (PRB) e do vereador Manuel Marcos (PRB). Foi depor convidado como testemunha para falar sobre as nomeações em cargos de confiança do governo de dois envolvidos na operação policial.

ESPAÇO ABERTO

Como comentei sobre o médico Fabrício Lemos e sua passagem pelo PS, fez as observações. Que sofreu fogo amigo e na sua gestão o HUERB estava melhor. Hoje tem quase 100 pacientes internados. Só na ortopedia mais de 30 fraturados. Macas nos corredores e onde cabem 29 tem 60 pacientes. Diz que nunca faltou ao trabalho. E indaga: a direção vai lá todos os dias?

TERMINANDO MUITO MAL

Independente das observações do médico Fabrício Lemos o governo que se encerra no próximo dia 31 está terminando mal, muito mal, a sua gestão na área de saúde, que foi o carro chefe desta administração e comandado pessoalmente pelo governador em todos os detalhes.

ESPELHO PARA O ALYSSON

Que a atual gestão da Saúde seja um espelho para o futuro secretário de Saúde, Alysson Bestene, jamais se mirar. Para ter sucesso tem que fazer tudo exatamente ao contrário.

NÃO HOUVE INTIMAÇÃO

O deputado Ney Amorim (PT) não recebeu nenhuma intimação ontem para depor.

SEMBLANTES FECHADOS

O clima ontem na Assembléia Legislativa foi de deputados com semblantes fechados.

CARGOS DO JURUÁ

O grupo do ex-prefeito Vagner Sales, com uma deputada estadual e uma deputada federal, não brigou por nenhuma secretaria, na verdade, lhe interessa muito mais por logística política ficar com as indicações para os órgãos estaduais com representação no Juruá.

NÃO ESTARÁ SÓ

Mas Vagner Sales (MDB) não estará só nesta briga por espaços, não há como deixar de lado o prefeito Ilderlei Cordeiro, os deputados Luiz Gonzaga (PSDB) e Nicolau Junior (PROGRESSISTA).

ESTÁ VIRANDO ESCOMBRO

Não sei como ficará o Esporte, se numa secretaria ou se será um departamento da secretaria de Educação, mas uma coisa é certa, se não cuidarem do estádio “Arena da Floresta”, aquele centro esportivo vai virar em breve um escombro. Quem te viu, e quem tevê, Arena!

POR UNANIMIDADE

A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, caminha para ter a unanimidade dos votos na eleição para a presidência da AMAC, com a retirada da candidatura do prefeito Mazinho Serafim

QUEBRANDO PARADIGMAS

Paradigma quebrado. A eleição para a presidência da Câmara Municipal de Brasiléia passou por um consenso, reunindo na mesa diretora vereadores de partidos diferentes. O MDB ficou com a presidência da casa, o PSDB com a vice-presidência, o PT com a primeira secretaria. Este desenho de coalizão política teve como articuladora a prefeita Fernanda Hassem (PT).

OUTROS CASOS EM APURAÇÃO

Não esperem que o que aconteceu com a deputada Juliana Rodrigues (PRB) e com o deputado eleito Manuel Marcos (PRB) fique apenas nos dois casos. A notícia é de que existem muitas acusações de práticas eleitorais ilegais, e estão em fase de apuração adiantada no âmbito da justiça eleitoral. E na maioria envolveriam deputados reeleitos e outros que perderam. Não será nenhuma novidade se vierem acontecer novos episódios policiais até o fim do ano ou no começo de 2019. Caso saiam condenações podem mexer com a futura representação legislativa na ALEAC. O certo é que o clima político nos bastidores está quente, muito quente. Fervendo.