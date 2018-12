Prefeitura quer criar 26 cargos na FGB e oposição protesta

A Prefeitura de Rio Branco vai pagar o décimo terceiro salário dos 7.375 servidores municipais no dia 20 de dezembro e o salário de dezembro no dia 21. As duas folhas somam R$ 44 milhões. A prefeita Socorro Neri declarou que “é um prazer poder pagar os servidores que trabalham e fazem por merecer. Os recursos injetados na economia local vão aquecer as vendas de final de ano, o que é muito importante para o comércio da capital”, ressaltou a prefeita.

A notícia dos dois pagamentos uma semana antes do Natal agradou os representantes dos funcionários e do comércio.

O presidente Sindicato dos Servidores Municipais de Rio Branco (ASSERMURB) Marcos Gama, cita que o anúncio demonstra “que a prefeita Socorro Neri tem conduzido bem a gestão municipal e aplicado bem os recursos, de forma a garantir os pagamentos em dia. Assim ela honra os servidores e nós só temos a agradecer”.

O assessor da presidência da Federação do Comércio, Egídio Garó, diz que o comércio local agradece pelo anúncio dos pagamentos, que serão feitos uma semana antes do Natal, o que afirma ele, possibilita que o empresariado se programe com relação às estratégias de vendas e promoções.

“Os empresários têm que se programar com relação a estoque, investimentos e contratação de mão de obra. Esse anúncio antecipado das folhas de dezembro e do décimo proporciona alívio para toda a classe. Parabenizamos a gestão municipal porque esses recursos injetados na economia local geram emprego e renda no comércio”, destacou Garó, citando ainda que “da mesma forma dos servidores, os empresários também aproveitam o dinheiro que circula com o pagamento do décimo terceiro, para organizar a vida, pôr a casa em ordem”, conclui.