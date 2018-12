Pacientes denunciam falta de álcool no Pronto Socorro; corredores seguem lotados

As denúncias em torno do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco continuam chegando. Dessa vez, pacientes da unidade de saúde alegam que está faltando álcool nos setores do hospital desde a tarde de sábado. Diante do quadro, enfermeiros estão passando algodão com água na hora de medicar os enfermos.

Estefânia Gomes, que acompanha a tia no hospital, conta que chegou a reclamar da falta do material, mas foi informada que precisava reclamar com a imprensa. “Ao invés de nos mandar reclamar com a Direção, dizem para reclamarmos com a imprensa. Os próprios servidores não aguentam mais a situação”, conta.

Vídeos encaminhados ao ac24horas mostram a ala de observação lotada, com pacientes no chão, aguardando o retorno dos médicos. Segundo um dos pacientes, cujo nome não será publicado, na última segunda-feira, dia 10, havia apenas um médico na unidade para atender todos os setores.

“Isso é um descaso mesmo, uma falta de respeito. Além de sermos mal tratados aqui, porque tem três técnicos para o plantão, ainda temos que ficar no chão, esperando um médico que cuida do hospital ‘todinho’. Isso é uma humilhação, o que estamos passando”, diz.

Na semana passada, o portal mostrou, ao vivo, a situação vivida por pacientes do Hospital de Urgência e Emergência. No sábado, apenas um médico estava de plantão no hospital, mas segundo pacientes, ele estava se negando a atender usuários que não fosse casos de emergência.

Procurada, a Direção do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco não se manifestou sobre as denúncias.