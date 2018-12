Juliana está presa no quartel da PM e Pastor Manuel ficou no presídio

A deputada estadual Dra. Juliana Rodrigues (PRB), está presa no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Acre, no Centro de Rio Branco, por falta de vagas no sistema penitenciário da Capital. Além disso, ela é advogada, portanto, detém diploma de nível superior, o que lhe ajuda a não ficar junta às demais presas.

Na contramão disso, o pastor Manuel Marcos, vereador de Rio Branco pelo menos partido, está preso no Complexo Francisco d’Oliveira Conde, também na Capital. Junto com o vereador e presidente do partido, também estão os filhos de Juliana, Diego, Yargo e Rodrigo, todos eles alvos da Operação Santinhos, deflagrada na terça, dia 11.

Segundo a Polícia Federal está reclusa numa sala do Estado-Maior, anexa ao quartel. A instituição, contudo, não deu detalhes sobre os ânimos dos detidos. O empresário Thaisson Maciel, e a esposa dele, também também estão no presídio. Todos com prisão preventiva decretada, objetivando não ter atrapalho nas investigações.

O grupo ligado ao PRB é acusado de desviar recursos do Fundo Eleiotral para a compra de votos aos então candidatos Dra. Juliana e Manuel Marcos, eleitos deputado estadual e federal, respetivamente em outubro. Ao todo, a polícia identificou um desvio de R$ 1,5 milhão.