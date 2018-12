Jenilson pede que governo retire projeto da Previdência, e mudanças podem cair no colo de Gladson

Na noite desta terça-feira, 11, o ac24horas recebeu o título de Portal de Notícias mais popular do Acre, o Top Of Mind 2018, em evento realizado no Restaurante Pão de Queijo, em Rio Branco. A solenidade contou com a presença de autoridades, empresários de todos os ramos e a nata da comunicação do Estado. É a segunda vez que o site de notícias criado em 2007 é agraciado com a honraria que é aferida pela espontaneidade, por meio de Pesquisa do Instituto Data Control. realizada no mês de novembro.

A pergunta que norteou a pesquisa, segundo o diretor do Instituto, Denis Santos, foi “quando você pensa em site de notícias, qual primeiro nome que lhe vem a mente?”. Com base nesse questionamento, cerca de 15,30% citaram o ac24horas, marcando quase o dobro do segundo colocado que registrou 8,50%, e quase o triplo de diferença do terceiro colocado que marcou 5,30%.

Outro ponto positivo na pesquisa, é o fato do Blog do Colunista Luis Carlos Moreira Jorge, ser também o mais lido e conhecido espontaneamente. Para 57% dos entrevistados, o Blog do Crica a coluna política favorita. Na segunda colocação aparece registrando 12,50% e na terceira colocação surge a Coluna do jornalista Nelson Liano, também do ac24horas, marcando 7,50%.

Idealizado pelo jornalista Roberto Vaz, o ac24horas iniciou sua trajetória no ano de 2007, época em que ter um computador em casa era artigo de luxo. Com o passar dos anos, o site foi se consolidando por ser o único jornal a fazer uma linha dura contra o “vianismo” e os desmandos do poder. Diariamente o site de garagem como era chamado, denunciava maus políticos, fraudes em administrações públicas e sempre foi impiedoso com aqueles que teimam em desconhecer as leis. Apesar dos muitos processos, não recuou e por isso caiu no gosto dos acreanos, como o principal meio de comunicação na internet no Acre.

“É um momento maravilhoso. Conseguimos mostrar por meio de pesquisa e gráficos espontaneamente as marcas mais fortes do Estado do Acre. A gente ja verifica o jornal impresso entrando numa fase de esquecimento enquanto os jornais eletrônicos estão em plena ascensão. Apesar de qualquer um poder criar um site ou blog, não necessariamente essas páginas conseguem acessos porque nem sempre as vezes eles tem o compromisso de falar a verdade. Com base nisso, as empresas vencedoras e as que não foram se posicionam no mercado positivamente para o ano de 2019”, disse José Denis Santos, diretor-presidente do Instituto Data Control.

O Data Control atua no mercado acreano desde o ano de 1995 e foi responsável por acertar com exatidão os números da vitória do então candidato a prefeito Flaviano Melo contra o petista Raimundo Angelim em 1999. Na época, o PMdebista venceu com uma diferença de três pontos percentuais. E em 2018, nas eleições para o governo, acertou a porcentagem da vitória de Gladson Cameli sobre o candidato petista Marcus Alexandre Viana.