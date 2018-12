Imagens mostram deputada e filhos presos na Operação Santinhos no IML

Ás 15:48 minutos desta terça feira (11), um carro caracterizado da Policia Federal estacionou no pátio interno do Instituto Médico Legal. Nele, estava deputada estadual Juliana Rodrigues, do PRB, presa acusada de compra de votos e desvio de recursos públicos.

OPERAÇÃO SANTINHOS

>Pastor Manuel Marcos e Doutora Juliana são alvos de operação da PF

>Em sessão esvaziada, deputados evitam comentar operação da PF

>Um dia de pânico com as prisões de políticos e assessores em Rio Branco

>Sebastião Viana depõe na PF e diz que não se manifestará sobre o que foi perguntado

>PF faz busca e apreensão na Câmara de Rio Branco

>Manuel Marcos e Doutora Juliana usaram empresa de laranja para desviar R$ 1,5 milhão do Fundo Eleitoral

Visivelmente abatida, ela tentou se esquivar das fotos, mas desceu de cabeça baixa do carro cercada por dois agentes.

No IML, onde foi submetida a exame de corpo de delito, a deputada reeleita passou menos de dez minutos e foi levada pela escolta.

Minutos antes, outro carro da PF havia trazido o filho da parlamentar, Diego Rodrigues, atual diretor do PROCON/AC, preso junto com a mãe acusado pelos mesmos crimes. Nenhum deles estava com algemas.

O deputado Manoel Marcos, presidente regional do PRB também preso na operação Santinhos também passou pelo IML. As fotos são de Jairo Barbosa