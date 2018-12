Igreja Universal diz que que acompanha o desenrolar dos fatos

Com a possível cassação dos deputados federal e estadual eleitos, Manuel Marcos e Dra. Juliana Rodrigues, presos nesta terça-feira, dia 11, pela Polícia Federal, suspeitos de praticarem crime eleitoral durante as eleições desse ano, já começaram as sondagens sobre quem poderia assumir o posto dos dois políticos.

Segundo o procurador regional eleitoral substituto, Vitor Hugo Teodoro, nos próximos dias o Ministério Público Federal deve impetrar, junto ao Judiciário, ação pedindo a não diplomação dos dois políticos eleitos. Segundo ele, neste caso, aceito o pedido, os votos computados a Juliana e Manuel serão direcionados aos candidatos mais bem votados da coligação a qual os dois faziam parte.

Segundo levantou ac24horas, os possíveis agraciados com as vagas de Juliana e Manuel Marcos serão o vereador Railson Correa, para federal, e André da Droga Vale, para estadual, respectivamente, sendo este último o suplente da coligação que reelegeu Juliana Rodrigues. As informações foram confirmadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC).

Durante a operação, oito pessoas foram presas. Além disso, outros 17 mandados de busca e apreensão foram executados pela Polícia Federal. A PF acredita que os políticos e o grupo de aliados tenham desviado recursos do Fundão, algo em torno de R$ 1,5 milhão. Tudo repassado a uma empresa laranja.

IMBRÓGLIO

Consultados por ac24horas, advogados eleitorais informaram que caberá à Justiça decidir se irá ou não anular os votos do Pastor Manuel Marcos e da Dr. Juliana Rodrigues, ambos do PRB.

Há duas situações distintas e possíveis que dependem de uma decisão judicial: se os votos do Pastor Manuel Marcos forem anulados, o ex-prefeito de Acrelândia, Tião Bocalom, assumiria a vaga. No caso da cassação dos votos da deputada estadual reeleita Juliana Rodrigues, o cargo iria para Pedro Longo (PV). Há ainda a possibilidade de a vaga ir para o PDT caso a Justiça Eleitoral decida computar os votos de Rafael Almeida. O caso do Rafael tramita na Justiça. O PDT garantiria os mandatos de José Luiz Tchê e do próprio Rafael Almeida.

Na tarde desta terça-feira, o TRE informou por meio de sua assessoria de imprensa que “não há nenhuma ação que casse os diplomas tramitando no Tribunal”. Como ainda estão sob investigação nada impede de Manuel Marcos e Juliana serem diplomados.