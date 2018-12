Em vídeo, integrantes de facção castigam suspeito de roubo na Cidade do Povo

Desde que as facções criminosas começaram a atuar no Estado, nos bairros periféricos principalmente, onde há um domínio maior dessas facções, já não é mais novidade a existência de um código de conduta para quem participa da vida no crime. Para ser participante de qualquer uma das organizações existentes no Acre, os integrantes precisam obedecer o que eles chamam de estatuto. Algo semelhante ao nosso código penal, talvez com leis até mais rigorosas e com a inclusão da pena de morte.

Para que você leitor possa entender melhor como funciona nos bastidores do crime, um vídeo foi divulgado na noite desta terça-feira (11), através das redes sociais e mostra claramente um homem suspeito de praticar roubos no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, sendo agredido a golpes de paulada, dentro de uma espécie de cativeiro.

Os agressores se intitulam integrantes da facção “Bonde dos 13″ e explicam o motivo pelo qual o jovem aparece sendo espancado.

“Isso aqui tá acontecendo por causa dos Roubos que está tendo na Cidade do Povo, nos não quer roubo aqui nessa @#$&, nessa @#$& aqui tem comando, entendeu?! Tem disciplina entendeu?! Então tá aqui o exemplo”, disse um dos agressores.

Pelo menos três homens participam diretamente do espancamento, enquanto um quarto elemento filma toda a ação que serviria como prova aos líderes de que a pena a qual o suspeito de roubo foi sentenciado foi devidamente cumprida. O vídeo tem duração de 1 min e 32 segundos e já está sendo alvo de investigação da polícia.