Com reforma de Gladson “atrasada”, governo fica travado para enviar Orçamento para Aleac

A deputada Jéssica Sales (MDB) não mediu esforço, foi perseverante e mostrou força política com o anúncio do pagamento nesta segunda-feira (10) da primeira parcela do convênio para pavimentação dos ramais Mariana I e Buritirana no valor de R$ 1,2 milhão, recurso extra garantido no orçamento de 2016.

O total da obra foi orçado em R$ 6 milhões e de acordo com as normas que regem os convênios para esse tipo de investimento o pagamento da primeira parcela corresponde a 20 % do valor contratado.

Para Jéssica Sales, o cronograma de pagamento já poderia estar mais adiantado e as obras em andamento se não fosse a demora (morosidade) da própria administração municipal em ajustar as pendencias técnicas para aprovar o projeto e licitar a obra . Esse convênio foi firmado com o Ministério da Integração Nacional em dezembro de 2016 e desde então, foram decorridos exatamente dois anos que prefeitura levou para finalizar o projeto.

Outro fato complicador foi o período eleitoral, de acordo com a legislação vigente, somente é permitido o pagamentos de convênios cuja execução se encontravam em andamento. A situação desse convenio aliada à restrição da lei, não permitiram à deputada Jéssica interceder pela liberação do recurso no período de julho a novembro desse ano.

Apesar de não ser uma atribuição de parlamentar e sim uma tarefa de técnicos, a deputada Jéssica Sales se mobilizo , e se reuniu pessoalmente com equipe de analistas técnicos do ministério para acelerar o processo e evitar o arquivamento do convenio que venceria neste final de 2018 e resultaria na perda do recurso.

“Jamais cruzaria os braços ou me intimidaria a manobras políticas que viessem prejudicar aquelas famílias. Percorro as diversas comunidades rurais e sei das deficiências e necessidades de cada uma. Tenho plena consciência do que representa para o Mariana I e Buritirana a pavimentação daqueles ramais, jamais assistiria acomodada a perda desse recurso “- afirmou a parlamentar.

Para a emedebista, agora é com a prefeitura, o recurso está disponível para dar início às obras e ela continuará a postos para acompanhar e dar continuidade à liberação dos parcelas seguintes na medida que a empresa contratada for avançando nos trabalhos.

Jéssica Sales ressalta que faz questão de participar da inauguração dessa e de todas as outras obras realizadas, bem como, da entrega de equipamentos adquiridos com recursos destinados por ela, não somente em Cruzeiro do Sul mas em todos os municípios parceiros.