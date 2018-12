ARTIGO: Saúde pública (des)humana!

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: O futuro depende apenas de você e de suas decisões. Analise muito bem os passos que você vai dar para realmente ser feliz. Assuma as conseqüências como uma pessoa madura e reconheça seus erros, mentir é o pior. Dinheiro & Trabalho: Tente não continuar contraindo dívidas, por mais que sejam inevitáveis. Elas só fazem você parecer irresponsável na frente dos outros. Há melhorias no trabalho, mas para isso tenha mais cuidado com sua rotina laboral. Observe mais os detalhes de cada tarefa. Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Alguém chegará até você, por isso não perca as esperanças de conhecer o verdadeiro amor. Não se preocupe porque há alguém esperando por você, você não está sozinho, é coisa que você olhe bem em sua volta. Dinheiro & Trabalho: A tempestade dos últimos dias, fruto da irresponsabilidade de alguns colegas de trabalho, tende a se acalmar. Respire e continue sua luta para o sucesso. Não deixe suas ideias para depois. Deve mostrá-las aos seus superiores para que percebam suas verdadeiras capacidades. Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Precisa ser mais transparente para ganhar a confiança de quem você quer namorar ou de quem já está ao seu lado. Os sentimentos são as coisas mais lindas do mundo, mostre os seus sem medo de se machucar. Dinheiro & Trabalho: Se você está à procura de emprego, as coisas vão fluir bem para você, mas não deve ser impaciente e estar preparado. Se você está empregado, surgem problemas com alguns colegas de trabalho. Tire algum tempo para esclarecer as coisas com eles. Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você deve estar aberto a todas as possibilidades de romance durante os próximos dias. Se você teve uma discussão e uma separação com a pessoa amada, tenha paciência que o reencontro com seu amor virá, é uma questão de tempo. Dinheiro & Trabalho: Se está com dívidas, não é o momento para se abater. Se puser tudo em ordem, com um bom planejamento, sairá adiante bem antes do que pensa. Pense muito bem nos projetos que estão sendo oferecidos, não embarque em nenhum deles sem antes analisar cada ponto para não ter de entrar numa fria. No papel tudo é bom e bonito. Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: As coisas não são tão ruins quanto parecem, apenas não se complique por algo sem importância. As falhas são compartilhadas, por isso não é apropriado culpar apenas a pessoa amada pelos últimos acontecimentos entre vocês dois. Dinheiro & Trabalho: Hoje preste muita atenção porque uma distração pode custar caro no seu trabalho. Não delegue para quem não tem condições de arcar com as responsabilidades. Você deve começar a guardar um pouco para comprar depois algo que você quer muito. Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Pare de levar na brincadeira o futuro desse relacionamento. Com essa atitude você só gera confusão e cria ilusões na outra pessoa. Defina o futuro a dois ou não. Talvez seja necessário repensar as coisas para evitar de tomar medidas erradas. Dinheiro & Trabalho: Há despesas imprevistas, mas estas são muito necessárias, portanto, refaça o orçamento mensal. É prudente continuar fazendo as coisas certas no atual trabalho porque a outra oferta ainda vai demorar para se concretizar. Faça bem o seu trabalho e você será recompensado. Pense se vale a pena trocar de emprego. Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Hoje surgem momentos de tristeza e saudades que deixam você um pouco abatido, mas você tem força para seguir em frente. Você está num bom momento para crescer e evoluir internamente e assim estar mais preparado para o amor. Dinheiro & Trabalho: É hora de repensar suas ideias de negócios antes que seja tarde. Avalie se há a necessidade de estar junto com algumas pessoas para viabilizar o projeto. Vá em frente sozinho, confie em você porque capacidade e conhecimento você tem de sobra. Não confunda um sócio com algum especialista para dar suporte emocional ou técnico. Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Tropeços acontecem, mas viver caindo nos mesmos erros e atitudes não faz bem para seu coração. Reflita sobre seu comportamento com a pessoa que ama. Hoje não deixe que a solidão se apodere de você, passe o dia com pessoas que o distraiam. Dinheiro & Trabalho: Junto com sua equipe façam novos planos no local de trabalho, mas antes precisam ser bem analisados ​​para evitar resultados ruins. Desde que tudo seja bem feito conquistas financeiras sólidas aparecerão num curto espaço de tempo, desde que todos façam a sua parte e se esforcem bem mais. Antes de mais nada, você precisa estabelecer prioridades. Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Compartilhe com seu parceiro os bons e maus momentos, isso ajudará os laços a se fortalecerem. Cada pessoa tem virtudes e defeitos. Você também os tem e talvez mais que os outros. Pense nisso. Dinheiro & Trabalho: Não é porque há uma boa entrada de dinheiro não previsto, que você vai pensar com o coração e não com a cabeça na hora de assumir novos compromissos. No trabalho, seus superiores lhe apresentam novos desafios, que invariavelmente sempre cruzam seu caminho e que o levarão a uma melhor vida financeira. Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: É hora de você se colocar no lugar da outra pessoa e assim você entenderá mais a posição dela. Analise os erros que você está cometendo no relacionamento e corrija sua maneira de agir, você ainda tem tempo para melhorar as coisas. Dinheiro & Trabalho: Em caso de dúvida, abstenha-se de se envolver nos negócios que lhe são oferecidos ou consulte um especialista na área. Desconfie das muitas vantagens para seu lado. O novo negócio apresentado não está planejado com a devida transparência, tome cuidado ou assuma a liderança dele antes de decidir. Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Aproveite este momento para curar todas as suas feridas e, assim, enfrentar um novo relacionamento de uma melhor maneira. Não se concentre apenas nas más lembranças do passado, as coisas já passaram e é hora de evoluir. Dinheiro & Trabalho: Um bom fia para fazer novos planos e projetos. Será bom para você se perseverar com suas boas ideias. Mantenha-se firme em seu emprego atual e não arrisque criar confrontos com seus superiores. Faça as coisas certas antes de seguir a carreira de empreendedor. Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Aproveite intensamente o que você tem, aproveite cada minuto, pois as coisas podem mudar de um momento para outro. Tenha cuidado para que as tensões entre ambos atinjam um ponto extremo, tente se acalmar. Dinheiro & Trabalho: Mesmo que a proposta oferecida pareça algo muito distante ou superficial, trabalhe mais nela, busque informações e você verá como você consegue o que deseja. Não desista jamais porque sempre há algo que você pode melhorar. Organize sua vida financeira, é o momento ideal para isso. Continue lendo o signo Escorpião

De repente, você sozinha no seu quarto pensa sobre sua vida e começa a ver que há algo errado acontecendo porque já há algum tempo os seus namoros acabam repentinamente, sem aviso, sem uma explicação válida, mesmo quando pareciam estar sólidos e no caminho certo. As pessoas se aproximam de você tão rapidamente quanto desaparecem. Já parou para pensar que você pode ter sido vítima de algum feitiço que a mantem na solidão e sem esperanças de encontrar um amor verdadeiro? Saiba como fazer a Simpatia