Via Verde Shopping reajusta preço de estacionamento para R$ 8,00

O Via Verde Shopping, em Rio Branco (AC), reajustou o preço cobrado pelo serviço de estacionamento de R$ 7,00 para R$ 8,00. O aumento teria entrado em vigor no último domingo (9).

A reportagem recebeu inúmeras reclamações de clientes que têm sido surpreendidos com o reajuste. A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação do empreendimento, que confirmou a informação.

Em Nota, o Via Verde Shopping esclarece que, “a partir de agora, o cliente não precisará mais se preocupar como o horário”, pois a nova tarifa dará direito do cliente usufruir de até 12 horas de permanência por R$ 8,00″, mas, caso, o cliente ultrapasse as 12 horas será cobrado tarifa adicional de R$ 2,00/hora.

Antes, o valor de R$ 7,00 dava direito a circular até 3 horas, após era cobrado adicional de R$ 2,00 a cada hora ultrapassada.

“A nova tarifa de R$ 8 de estacionamento, o cliente terá a permanência no estabelecimento garantida por até 12 horas seguidas, sem cobrança adicional fracionada. Só após esse período, haverá o acréscimo de R$ 2 por hora. O nosso compromisso é oferecer sempre o melhor a nossos clientes”, diz trecho da Nota.