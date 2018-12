Prefeita Socorro Neri recebe visita do prefeito eleito de Porto Maldonado, no Peru

Na noite de segunda-feira (10), policiais militares do 4º Batalhão conseguiram prender uma dupla de assaltantes, após eles realizarem um verdadeiro arrastão em um ônibus coletivo que fazia a linha do bairro Conjunto Esperança. Pelo menos 10 pessoas prestaram queixa de roubo no coletivo.

Segundo informou o motorista, o menor de 16 anos apreendido e Gleisson de Lima Leão, de 18 anos, teriam entrado no ônibus ainda nas dependências do Terminal Urbano. O assalto foi anunciado já na Avenida Ceará, próximo ao Palácio do Comércio. Em posse de uma arma, eles subtraíram das vítimas, celulares, joias e dinheiro depois saíram a pé, tomando rumo ignorado.

Apos ser chamada a guarnição policial, buscas foram realizadas nos bairros adjacentes e uma das vítimas conseguiu reconhecê-los já entre a Rua Pernambuco e a Getúlio Vargas. A dupla foi imediatamente abordada e dentro de uma bolsa foram localizados os aparelhos e bens subtraídos das vítimas do coletivo.

Diante dos fatos narrados, os dois foram levados presos à Delegacia de Flagrantes (Defla), e as vítimas também direcionadas a registrar o Boletim de Ocorrências.