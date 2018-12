Sebastião Viana depõe na PF e diz que não se manifestará sobre o que foi perguntado

O governador Sebastião Viana esteve na Sede da Policia Federal no início da tarde desta terça-feira, 11, após ser ser convidado a colaborar com as investigações no âmbito da Operação Santinhos, deflagrada na manhã de hoje que culminou da prisão dos deputados eleitos Manuel Marcos e Doutora Juliana, ambos do PRB, partido que compõe a Frente Popular do Acre. O depoimento do governador foi rápido e teve duração de menos de uma hora.

O governante chegou à sede da PF em carro oficial, acompanhado de assessores, e não gravou entrevista, mas ao jornalista Altino Machado, Sebastião disse que colaborou e enalteceu o trabalho da PF no combate aos crimes eleitorais.

“ Não quis me valer de minhas prerrogativas e me dispus a colaborar imediatamente. Para não atrapalhar a investigação, não vou me manifestar sobre o que me foi indagado. Antes da eleição estive cinco vezes na Polícia Federal, alertando sobre compra de votos que estava ocorrendo, inclusive com envolvimento de organizações criminosas”, disse o governador, que poderia ter optado por definir uma data para seu depoimento.

Questionado sobre a intimação ao governador, o delegado Eduardo Maneta, coordenador da operação ,comentou que isso seria necessário para que ele próprio explicasse o motivo de ter contratado para cargo de confiança, o empresário Thaisson de Souza Maciel, e a esposa dele, Mirian Maciel.

Thaisson foi agraciado, semanas antes da eleição, com um cargo na Secretaria de Pequenos Negócios. Já a esposa do empresário, Mirian, foi nomeada para um cargo comissionado na Secretaria de Saúde. Além do governador, os secretários também foram intimados a se explicar.