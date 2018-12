Sebastião irá depor na PF como testemunha da Operação Santinhos

Em nota encaminhada à imprensa na manhã desta terça (11), a assessoria do governador Sebastião Viana informou que a ida de agentes e de uma delegada da Polícia Federal se deu para comunicá-lo sobre a realização da Operação Santinhos.

De acordo com a assessoria, a PF convidou Sebastião para colaborar com as investigações na condição de testemunha.

Durante a operação, a deputada Dra Juliana (PRB), da base de sustentação do governador no Parlamento, foi presa suspeita de crime eleitoral.

“Na ocasião, a equipe fez questão de frisar que o governador não está sendo investigado. Tião Viana se colocou imediatamente à disposição da instituição”, diz a nota.

“O governador, antes da eleição, esteve cinco vezes na Polícia Federal, alertando sobre a violenta compra de votos que estava ocorrendo, inclusive com envolvimento de organizações criminosas”, informou a assessoria.