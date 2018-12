Horóscopo do dia 11 de dezembro

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Valorize o que você tem e o que a vida lhe deu, embora a vida nem sempre sorria, você está cercado de amor. Faça o seu parceiro se sentir importante, que ele ou ela sinta que está acima de tudo para você. Dinheiro & Trabalho: Boas expectativas para aumentar a rede de contatos em relação a um novo trabalho. Não se deixe levar pelo medo do fracasso, faça o que deve que tudo ficará bem. Não se ponha a gastar com as mãos cheias para não ter problemas de falta de dinheiro.

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Tente tornar a vida mais agradável, evitando discussões e procurando as coisas boas e divertidas que lhe são dadas. Sair da rotina de tempos em tempos revitaliza o relacionamento e também serve para aproximar o casal. Dinheiro & Trabalho: Essas empresas não são totalmente confiáveis, tente ser mais cuidadoso. Seja mais cauteloso e corrija o curso antes que seja tarde demais. Depende de você. Em seu ambiente de trabalho, haverá uma atmosfera melhor, você ficará à vontade. Entrada de dinheiro.

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Cuidado com o ciúme que pode fazer você ver coisas que não existem e que não têm relação com a realidade. Tire um tempo para esclarecer e se acalmar, organize suas idéias e você se sentirá bem melhor. Dinheiro & Trabalho: Mal-entendido no trabalho, mas tudo será superado prontamente. Sempre olhe para o futuro com uma atitude positiva. Não desanime e seja mais positivo para pensar. Não deixe as coisas para amanhã, às vezes a oportunidade tem seu tempo e lugar.

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Não deixe familiares e amigos interferir no seu jeito de viver. Faça as coisas acontecerem por você e para você. Tome todo o tempo necessário para decidir o futuro desse relacionamento, veja se vale a pena para os dois, especialmente para você. Dinheiro & Trabalho: O negócio que lhe ofereceram não pode ser perdido, aproveite essa oportunidade. Não exclua essa possibilidade que eles estão lhe dando especialmente agora quando as coisas estão acontecendo tão facilmente. Há uma entrada de dinheiro não previsto. Tire proveito deles para pôr suas economias em ordem.

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Tenha cuidado com o que pensa e fala porque a diferença de pensamentos pode afetar ainda mais o relacionamento. Surpresas podem ocorrer a qualquer momento. Você deve prestar muita atenção às situações que surgirem para evitar decepções. Dinheiro & Trabalho: Foque melhor o que precisa ser feito para que você possa alcançar rapidamente seus objetivos. Suas finanças não são tão ruins assim. Você só precisa organizá-los melhor e controlar-se um pouco. Se você economizar para mais tarde, verá que o sacrifício não foi em vão.

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Não perca o romantismo, lembre-se que com carinho e amor tudo pode ser alcançado. Saiba dar o devido valor ao que você tem e pare de se queixar continuamente porque arrisca a perder tudo. Dinheiro & Trabalho: Não baixe a guarda no local de trabalho, alguém quer incomodar você, não permita isso e você sabe bem como agir nesses casos. Seja paciente e espere que as coisas mudem a seu favor. Confie em sua intuição que o resto vai fácil. Dinheiro batendo na sua porta.

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Não dê ouvidos para as fofocas que você sabe que não são verdadeiras. Tenha cuidado com as pessoas falsas que gostam de ferir os outros. Você não deve permanecer em silêncio com relação aos seus sentimentos, isso não gera nenhum benefício para o seu coração. Dinheiro & Trabalho: Aumentam as despesas, mas nada que você não possa tomar conta. Evite conflitos no trabalho, porque você pode deixar mais pessoas magoada do que imagina e isso pode afetar sua estabilidade. Não perca as oportunidades que podem aparecer em seu caminho de um momento para outro.

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Pare de brincar e aproveite este momento para conseguir o que quer para sua vida sentimental. Entusiasmo e empolgação não garantem um sentimento profundo. Você deve escutar o seu coração. Dinheiro & Trabalho: Dia em que você enfrentará importantes dilemas e decisões a tomar para garantir sua estabilidade financeira. Você precisa encarar os fatos, sua situação atual é frágil, busque meios para sair dessa. Questões de trabalho ficam no ambiente de trabalho, não é bom trazê-las para casa.

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: O casal precisa de caricias, não maus-tratos, não se é mais homem ou mulher se os sentimentos não são mostrados. Um detalhe ou uma palavra pode ser muito mais significativo na hora de entrar no coração de outra pessoa. Dinheiro & Trabalho: Concentre-se nas coisas importantes que geram frutos, o resto é perda de tempo. Unindo sorte e bom senso você terá grande sucesso no trabalho, vá em frente. Você precisa saber que está se saindo muito bem e nada ou ninguém vai pará-lo em seus projetos.

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Não entre em problemas por causa de apenas aventuras. Um bom dia para quem sai para conquistas amorosas. Cuidado com confundir em demasia seus sentimentos, talvez seja apenas uma atração física. Dinheiro & Trabalho: Um dia favorável para os negócios, especialmente quando eles são o produto de projetos antigos. Mostre que você merece essa oportunidade, que você lutou por isso. Existem oportunidades que você não deve perder, não perca seu tempo e vá atrás do que é evidente.

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Deixe o amor entrar na sua vida, seja paciente e o destino trará mais de uma surpresa que você nem imaginava. Não pense que as coisas sempre serão desfavoráveis ​​para você. No seu caminho aparecerão eventos favoráveis que trazem muita felicidade e amor. Dinheiro & Trabalho: Supere essas vicissitudes e lembre-se de que você tem condições de sobra para dar um basta nisso. Fique longe de pessoas negativas, elas só vão querer parar seu progresso. Não continue pedindo dinheiro emprestado ou depois haverá consequências desastrosas.

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Não deixe nada interferir em seu relacionamento e menos se for sobre amores passados. Às vezes você precisa se fazer de difícil para que as coisas comecem a funcionar, faça assim e verá como tudo fica mais fácil para os dois. Dinheiro & Trabalho: Hoje comece a procurar novas alternativas, pois no seu atual trabalho todas as suas habilidades não estão sendo aproveitadas. Se alguém em seu ambiente de trabalho lhe pedir ajuda, não hesite em dar a mão por um momento sequer.

Simpatia do dia | Simpatia para o azar ir embora

Você é uma daquelas pessoas que sempre tem problemas em sua vida? Toda vez que você tenta fazer algo de bom, a má sorte te atinge e você acaba falhando? Se você se concentrar no que está errado em sua vida, o mundo parecerá mais sombrio e mais negativo. Em pouco tempo você estará convencido de que tudo está contra você; e, no final, você acabará acreditando que isso nunca vai mudar. Na verdade, somos todos seres eletromagnéticos que vibram em uma certa frequência. Nossa vida tende a sincronizar com essa frequência. Dessa forma, tudo o que você vê ao seu redor ou o que acontece com você é uma manifestação de sua própria energia – um espelho de sua frequência. Limpe, mude e aumente a frequência e você verá os resultados. Caso contrário, mesmo que você veja mudanças temporárias, o azar voltará para assombrá-lo. Saiba como fazer a Simpatia