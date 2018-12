Foragido e condenado por matar delegado é preso na Transacreana

Foi apresentada na manhã desta terça-feira (11), a prisão de Antônio Raimundo dos Santos da Conceição, condenado há 21 anos de prisão, pelo assassinado do delegado aposentado Félix Alberto da Costa. Encontrado morto em 19 de março de 2016 no km 98 da Transacreana.

Antônio estava respondendo o processo em liberdade e estava considerado foragido desde que foi condenado em 30 de maio deste ano. Um mandado de prisão foi expedido e após investigações ele foi localizado na casa da mãe, que também foi condenada por participação neste crime, localizada no km 100 da Transacreana.

Félix Alberto da Costa, era Delegado de Polícia Civil, estava aposentado, mas chegou a ser diretor de Polícia Civil na gestão de Jorge Viana. No dia do crime, ele estava com a caminhonete estacionada em frente a sua fazenda quando foi alvejado pelo disparo de arma de fogo na nuca.