Em sessão esvaziada, deputados evitam comentar operação da PF

Em sessão com a pouca presença de deputados em dia de operação da Polícia Federal no prédio da Assembleia Legislativa, os debates passaram longe das investigações que resultaram na prisão da deputada Dra. Juliana (PRB).

O único a citar a prisão da colega foi Jenilson Leite (PCdoB). O comunista considerou como lamentável a prisão, mas defendeu que os esclarecimentos sejam feitos na Justiça.

Fora isso, a Operação Santinhos ficou abafada na sessão. Nem mesmo os deputados de oposição tocaram no assunto. Os oposicionistas Gerlen Diniz (PP) e Eliane Sinhasique (MDB) preferiram pautar os debates em torno dos indicadores do IBGE que apontam metade da população do Acre vivendo na linha de pobreza.

Após a sessão ser comandada por alguns minutos pelo primeiro-secretário, Manoel Morais (PSB), o presidente Ney Amorim (sem partido) assumiu os trabalhos. A sessão foi suspensa para reunião entre os deputados no centro do plenário.