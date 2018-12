Dupla que comprou droga no Acre é presa pela PRF em Rondônia

Agentes da Polícia Rodoviária Federal, prenderam no último domingo (9), em Jaci Paraná, distrito de Porto Velho, dois homens que transportavam 88 kg de cocaína em um veículo.

A prisão aconteceu durante abordagem da operação Égide de fiscalização na rodovia.

Os homens, com idade de 26 e 21 anos, não tiveram os nomes revelados, mas confessaram em depoimento, que compraram a droga em Epitaciolândia (AC), na fronteira do Brasil com a Bolívia.

Eles foram encaminhados á sede da Polícia Federal e indiciados por tráfico internacional de drogas.