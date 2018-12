Prefeitura pagará dezembro e décimo nos dias 20 e 21

Famílias inteiras, alunos de escolas, funcionários que saiam do expediente foram para a Praça da Revolução no início da noite desta quinta-feira,6, acompanhar o acender das luzes de natal. O encantamento das luzes natalinas contagiou à todos. As 18 horas a prefeita Socorro Neri, acompanhada da família e das suas netas, deu início à programação natalina, que contou ainda com o coral da Assembleia Legislativa, apresentação da equipe do Centro de Multimeios da secretaria Municipal de Educação e com o Papai Noel, que foi a grande atração para a meninada.

A prefeita disse que o objetivo é garantir que as famílias, as crianças tenham espaço de entretenimento adequado para esta época “e que as luzes de natal acesas agora simbolizam o acender da paz, da fraternidade, amizade, amor e solidariedade. Que dezembro e o restante do ano sejam iluminados para os rio-branquenses”, desejou Socorro Neri, que ganhou presentes de estudantes.

Os alunos da Escola Luís de Carvalho Fontenelle, dona da melhor nota do IDEB em Rio Branco, foram para a Praça da Revolução acompanhados de professoras. Kleber de Souza, disse ter gostado de ir ao local com os colegas de sala de aula. “Nem parece a Praça que a gente vê no dia a dia. Está especial”.

Suzi Oliveira, fez questão de levar os 5 filhos para ver de perto, a iluminação, o presépio e o Papai Noel. “Eles passaram o dia pedindo para vir. Isso aqui já é um presente para eles e a gente fica revigorada com tanta beleza”, explica a dona de casa, que espera mais um filho.

A decoração natalina é composta por cortinas, mangueiras, cordões de lead e figuras metálicas. No total são 600 pontos em copas de árvores, fontes de água, árvores metálicas, num total de 30.000 w de potência.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Programação Cultural

E por meio da Fundação Garibaldi Brasil, a prefeitura garante também várias atrações artísticas nos finais de semana a partir deste domingo, 9 até o último domingo antes do natal, dia 23. Haverá apresentações de teatro, música e dança. As apresentações vão começar sempre a partir das 19 horas. A banda de música da Polícia Militar, o Forró do Senadinho, e o carimbo da artista Camila Cabeça estão entre as atrações.

No domingo, 9, o Grupo Barulho do Acre apresenta peça Uma história de amor.