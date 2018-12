MPAC lança Relatório de Indicadores Prioritários de Violência e Criminalidade

O Ministério Público do Acre, por meio do Observatório de Análise Criminal do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), lança nesta quarta-feira, 12, o Relatório de Informações de Indicadores Prioritários de Violência e Criminalidade. A

solenidade de lançamento será no auditório do MPAC, a partir das 14h.

Em seguida o jornalista do Portal de Notícias G1, Thiago Reis, convidado do 9º Prêmio de Jornalismo, irá proferir uma palestra sobre a importância do jornalismo guiado por dados para a segurança pública.

O relatório trata-se de um instrumento de coleta, tratamento e análise de dados que permitem a geração e difusão de um conhecimento válido e subsidiário no que diz respeito ao planejamento e avaliação de ações preventivas e repressivas.

O trabalho proporciona a compreensão das características dos principais crimes que causam sensação de insegurança à população acreana, além de servir como fonte de consulta para as diversas instituições com interesse na temática.

De forma objetiva, representa um instrumento consultivo que permite aos seus consumidores o acesso às informações geradas a partir da análise do conjunto de variáveis relacionadas às Mortes Violentas Intencionais (MVI), Homicídios Dolosos, Roubos, Sistema Prisional, Crime Organizado, Fronteira, Violência Contra a Mulher e Acidentes de Trânsito, extraídas das diversas fontes de registros.

Kelly Souza- Agência de Notícias do MPAC