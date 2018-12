Jéssica participa de inaugurações de obras em Porto Walter

A praça Imaculada Conceição tornou-se o novo cartão postal do município de Porto Walter. A obra foi construída com recurso federal, proveniente de emenda da deputada federal Jéssica Sales (MDB) no valor de R$ 1,5 milhão, através do Ministério da Defesa. A nova praça possui iluminação pública, paisagismo, calçamento, além de uma academia popular, boxes para venda de alimentação playground e um lindo mirante.

A deputada Federal Jéssica Sales (MDB) participou nesse sábado, 08, no município de Porto Walter, a convite do prefeito Zezinho Barbary, da solenidade de inauguração de um grande pacote de investimentos no município, incluindo a entrega de barcos e equipamentos de apoio à saúde, pavimentação da Rua Beira Rio e revitalização das Praças Imaculada Conceição e Vicente Lopes.

Dentre os investimentos, a revitalização da praça Imaculada Conceição era a obra mais aguardada pela população. Milhares de devotos da padroeira da cidade, compareceram à solenidade, que também foi marcada pela celebração da última noite de novenário em honra a padroeira. Um momento especial aos munícipes e também à Deputada Jéssica Sales, que ressaltou a felicidade em ver concretizado mais um importante investimento fruto de sua atuação parlamentar.

“Meu sentimento é muita alegria em ver concretizada mais uma importante obra conquistada através do meu mandato de Deputada Federal. A revitalização da Praça Imaculada Conceição foi a primeira indicação de emenda que fiz há quatro anos e agora está sendo entregue a população. Por isso, parabenizo o prefeito Zezinho Barbary e toda a sua gestão pelo excelente trabalho que estão fazendo. A administração do Zezinho é um exemplo para todos os prefeitos do estado do Acre, que mesmo em tempos de crise não fez disso um pretexto ou desculpa. Pelo contrário. Arregaçou as mangas e superar as dificuldades e a cada dia que passa traz mais desenvolvimento ao município e progresso à população. Por isso também não tenho medido esforços. Já foram mais de 8 milhões de reais que destinei a Porto Walter”.

Jéssica Sales ainda ressaltou que muito em breve terá em outros municípios acreanos participando de inaugurações e entrega de equipamentos. “Em minha ida a Porto Walter constatei que a UBS da comunidade Simpatia, em Cruzeiro do Sul já está pronta, assim também como o novo Cras; a praça da Vila Lagoinha. São recursos de emendas de minha autoria e que estou ansiosa e faço questão de participar da entrega. E do mesmo modo também irei em breve entregar uma Pick-up de apoio a saúde do município de Mâncio Lima. Continuo fazendo política do jeito certo, como aprendi com meus pais, Vagner e Antonia Sales, porque mandato é para servir e trazer resultados concretos, colocando as pessoas sempre em primeiro lugar”, finalizou.