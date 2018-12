Horóscopo do dia 10 de dezembro

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Seus gestos de afeto são sempre bem-vindos, em suas mãos está a possibilidade de fazer a outra pessoa feliz. As carícias que são absolutamente necessárias podem se tornar uma fonte de boas vibrações para o sucesso. Não espere que o universo lhe recompense por esta ação, simplesmente desfrute de uma mudança de energia que lhe deixará muito bem.

Dinheiro & Trabalho: Hoje, estabeleça metas importantes e concentre-se nelas. As estrelas estão do seu lado e lhe darão a energia necessária para alcançar o objetivo. Os nascidos no terceiro decanato terão um céu pouco positivo e vão se sentir limitados nos movimentos, ameaçando resistir muito mal às regras que o trabalho impõe.

Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Mantenha distância daquela terceira pessoa que o está rodeando. No fundo, você está ciente de que, se realmente gostar, tudo pode acontecer. Um forte defensor da família é alguém que nunca pensaria em infidelidade, embora possa ser realmente uma válvula de escape que lhe permita conhecer melhor seus próprios sentimentos. Vai ter um autêntico dilema em suas mãos.

Dinheiro & Trabalho: O dia lhe oferecerá oportunidades incríveis para o sucesso. As estrelas trarão à luz sua inteligência e seu dinamismo, fazendo com que você obtenha reconhecimento. Se trabalha em um relacionamento de dependência, as relações com os superiores serão excelentes. Provavelmente receberá reconhecimentos deles, bem como uma promoção.

Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: É necessário cumprir algumas obrigações com o seu parceiro. Pode ser que sair de casa hoje em companhia do parceiro seja algo imposto, mas você vai gostar de desfrutar do calor da sua mão e das emoções que será capaz de viver ao seu lado. Realmente precisava de alguém assim, que irá empurrá-lo para um relacionamento estável e totalmente direcionado para a grandeza de seu próprio destino.

Dinheiro & Trabalho: Você será muito responsável no desempenho de uma função que lhe foi concedida recentemente e a executará com sucesso, recebendo méritos ou elogios. Quem trabalha em contato com os clientes deve tentar conter o nervosismo que os invade. Um comportamento errado pode causar sérias consequências como o não fechamento de negócios.

Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Ter essa pessoa especial que o espere em casa e que também o compreenda é um dos seus sonhos mais profundos. Imagina estar com essa pessoa criada à imagem e semelhança de todas as suas ilusões, mas o que você mais precisa é parar de sonhar e se adaptar à realidade e ao que sente por dentro. Não deixe o medo ou a fantasia serem seus piores inimigos agora.

Dinheiro & Trabalho: Para evitar surpresas desagradáveis, coloque em prática uma organização pontual, abnegação no estudo, confidencialidade nos negócios e respeito às regras e leis. Um pequeno problema coloca em risco o fechamento de um acordo comercial, mas conseguirá, de qualquer maneira, economizar muito do trabalho realizado.

Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Responsabilidades em relação ao amor são totalmente necessárias. Você tem que se comprometer e assumir um papel. Se começar uma vida a dois ou quiser que ela melhore, terá que dar o melhor de si para descobrir os pontos fracos que estão lhe fazendo mal. Encontre uma maneira de canalizar as situações que você não pode ignorar.

Dinheiro & Trabalho: Dia certo para contratar, negociar contratos ou acordos, mas as estrelas também podem encerrar algumas colaborações. Aqueles nascidos no segundo decanato estão se enganando em uma empresa que supera suas capacidades. Considerem procurar um lugar que os deixe felizes.

Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Você está em uma montanha russa com seus sentimentos e está deixando seu parceiro louco. A melhor coisa a fazer é organizar seus sentimentos e saber o que quer fazer com o seu relacionamento. É um dia de paz, de não tomar decisões precipitadas. Verifique com seu passado mais próximo, olhe para trás e saberá em que momento a crise ocorreu, a partir desse momento decida o que vai fazer.

Dinheiro & Trabalho: Graças às influências estimulantes das estrelas, prevê-se um dia agitado e positivo. Você deve avaliar tudo com muita cautela. Os mais jovens vão encontrar um momento importante e construtivo da sua vida profissional. As estrelas aconselham refletir sobre as próprias ambições.

Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você não quer um relacionamento convencional ou pelo menos não da maneira que todos lhe oferecem. Hoje pode seguir um caminho para uma nova maneira de entender o amor. Para muitos, este sentimento por tudo que os rodeia é um fato, mas para você nunca será uma maneira de entender o universo como tal. Ele oferecerá uma nova sensibilidade e uma visão mais humana.

Dinheiro & Trabalho: Lembre-se que a paciência lhe dá melhores resultados; o importante é não ceder. Se esforce para manter os nervos do aço e os obstáculos desaparecerão o mais rapidamente possível. Os nascidos no primeiro decanato procurarão delegar a outros um compromisso de trabalho para poderem ter um pouco de tempo para eles, contando com o favor do céu.

Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Ter desejos ocultos quando está frente àquela pessoa que atrai você pode ser maravilhoso, mas também pode causar medo. Está com medo das reações que podem causar essas sensações que vão chegando, nada é impossível se você assim o desejar. Hoje vocês estarão em plena harmonia com certas pessoas que farão da sua realidade um mundo cheio de amor e boas vibrações.

Dinheiro & Trabalho: As estrelas dizem que é hora de pensar no futuro, programar cuidadosamente cada nova ideia e organizar claramente os negócios e as transações. Se você trabalha em equipe, as relações com os colaboradores serão um pouco difíceis, um deles se comportará incorretamente deixando você amargurado.

Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Não force os sentimentos de ninguém, pois o relacionamento que você iniciar dessa maneira não prosperará. Tudo tem que estar encaixado, e você dá muitas voltas até tomar uma decisão. Este modo de ser o leva para sua parte sentimental, e é por isso que todo o seu círculo de amizades, o querer formar um casal, você medita tanto e não abre seu coração até ter certeza absoluta de que não vai se machucar.

Dinheiro & Trabalho: Hoje, infelizmente, seu saldo pode não ser um dos mais brilhantes, mas deve melhorar rapidamente. Se você trabalha por conta própria, vai querer fazer um investimento que facilitará suas finanças, além de proporcionar excelentes oportunidades para aumentar a produtividade.

Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você pode ir junto com o seu parceiro até o fim do mundo e voltar. Os gostos em comum são um bom ponto de partida, mas vai demorar um pouco mais para poder ter um relacionamento fluido, já que no meio desta viagem fictícia ou real podem ter algum atrito sobre pontos básicos. Para onde ir ou onde dormir, tipo de comida, ou seja, uma parte mais pragmática e a outra mais chique vão acabar colidindo.

Dinheiro & Trabalho: Há probabilidade de instabilidade, tudo devido ao seu estado ânimo, as estrelas recomendam que seja mais positivo e acredite mais em si mesmo, só assim alcançará o sucesso. Aqueles que são profissionais autônomos poderiam hoje obter um reconhecimento justo pelos esforços feitos durante este último período, obtendo um ganho significativo.

Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: No amor, como na vida tudo é possível, as coisas mudam de um dia para o outro sem conhecer bem as razões, mas você precisa estar preparado para qualquer mudança. O ciúme é apenas falta de auto estima, pare de pensar em coisas que realmente não existem, seu parceiro está ficando cansado de tanta invenção e pode cobrar seu preço num futuro não muito distante. Um pequeno detalhe, uma bela palavra, uma nota de amor, tudo vale para manter viva a chama do amor.

Dinheiro & Trabalho: Você será hiperativo e acabará finalizando uma incrível quantidade de trabalho. Pode então ousar e propor algumas mudanças estruturais, obtendo aprovação unânime. Se trabalha em equipe, tente ouvir as opiniões de seus colegas e colaboradores. Uma atitude mais conciliatória irá renovar o trabalho comum.

Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você se fundiria em um abraço eterno com a pessoa ao seu lado. Tal é o amor que sente por ela e não se cansaria de passar noites de paixão com essa pessoa, vai querer chegar até seu interior mais profundo. Não será algo físico, será também mental. Faça tudo se encaixar da melhor maneira possível. Você fará isso como se realmente fosse se tele transportar para um autêntico paraíso.

Dinheiro & Trabalho: O dia será muito positivo, desde que você mantenha um controle cuidadoso sobre os gastos e aja com desconfiança com as promessas de ganhos fáceis. Podem haver algumas nuvens escuras no ar, mas a situação vai virar rapidamente a seu favor, é o suficiente para usar a intuição e a criatividade para desenvolver novos projetos.

Continue lendo o signo Escorpião

Simpatia do dia | Simpatia para proteger o corpo e a mente

O corpo é uma máquina onde a capacidade de funcionar bem e em harmonia dependerá do cuidado que damos ao conjunto de elementos que o compõem. O motor é o coração, que deve ser cuidado com uma boa dieta e exercício, mas a cabeça dirige e deve ser atendida, proporcionando a paz e descanso que precisa e buscando ajuda psicológica se necessário, da mesma forma que vamos ao cardiologista quando nosso coração precisa de um checkup.

Viva com saúde o presente e garanta um futuro de qualidade. Não só cuidar da estética, mas também é importante que cresça sua autoestima, mas não esqueça o fundamental, o bem-estar que proporciona um corpo equilibrado e harmonioso, acompanhado da satisfação pessoal de viver em paz consigo mesmo.

Saiba como fazer a Simpatia