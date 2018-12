Homem morre no PS após ser alvo de tiros no Jorge Lavocat

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTRANS), iniciou uma ação em dose dupla com a recuperação da ciclovia e a revitalização da sinalização de trânsito em trechos da estrada do Calafate. A medida tem como objetivo proporcionar mais segurança aos ciclistas e às pessoas que utilizam o espaço.

De acordo com o Superintendente da RBTRANS, Gabriel Forneck, a revitalização das ciclovias faz parte do trabalho de melhoria da sinalização em todas as regiões da cidade. “Além da revitalização de faixas de pedestres e de ciclovias no Calafate, nossa equipe também irá executar esse trabalho em outras áreas da cidade com grande fluxo de ciclistas”, disse.

A Diretora de Trânsito da RBTRANS, Dannya Coutinho, enfatiza que as equipes estão realizando o trabalho, especialmente em horários de menor transtorno à população. “O nosso trabalho está sendo realizando durante horários de menor uso das vias, que aos finais de semana e no início da noite são bem utilizadas. Nosso objetivo é reduzir o número de acidentes nesses locais”, finalizou.