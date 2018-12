Videomaker do ac24horas mostra o cotidiano dos lavadores de carros do Acre

Os lavadores de carros estão desprotegidos, envolvidos num mundo sem lei, e de fato, é do que mais reclamam. Nego Léo, é o firme representante de uma classe desunida que sabe do que está falando. Se considera um dos primeiros a trabalhar lavando carro de forma profissional. Segundo ele, assumiu a profissão quando precisava descer as barrancas do rio acre, de onde pegava água numa lata para assim poder lavar os carros que estacionavam no bairro da base.

Sem representante, associação ou sindicato, Nego Léo desconhece direitos e obrigações que regem sua categoria. Mas, mesmo com tantas razões para reclamar, ele prefere sorrir e comemorar os dias felizes que consegue ganhar oitenta reais. “Chego a tirar R$ 1.700,00″, comemora.

Não é qualquer um que consegue compreender e juntar fragmentos da historia desses profissionais. O primeiro posto de lavagem que se tem conhecimento foi implantado em Rio Branco na década de 70. Seu Didi, que morreu aos 72 anos poderia dar a certeza. Sem ele, a história pode ser contada por suas filhas e filhos, que com muito boa vontade ajudaram a montar o quebra-cabeça de como fizeram para construir o primeiro posto de lavagem do Acre.

Gorete Souza, hoje aposentada, fecha os olhos demonstrando esforço para lembrar detalhes da época farta e prazerosa de quando os pais tiveram a ideia. Balançando os pés e coçando as mãos, ela diz que o pai promovia competição entre os filhos para ver quem lavava mais carros em menos tempo, usando isso como forma de estímulo para aumentar os rendimentos. “Época feliz que tenho prazer de ter vivido com meus outros irmão e mamãe”, conta ela.

Do ponto tradicional de lavagem do bairro 15, dos apelidos comuns entre os trabalhadores, das tristezas das incertezas da chegada dos clientes e os seis lavadores do posto aberto 24 horas, ao ver o vídeo você sentir que precisa olhar com mais carinho para os lavadores de carros .Assista a reportagem especial de Kennedy Santos na integra: