Homens são a maioria no primeiro escalão do governo Cameli; futuro da Secretaria das Mulheres é incerto

Apesar de ser a maioria tanto no número de habitantes quanto no de eleitores no Acre, as mulheres vão ocupar apenas cinco dos 20 postos de liderança do primeiro escalão do governo Gladson Cameli (PP). Análise feita por ac24horas com base na lista de secretários anunciados até agora pela equipe de transição mostra que a participação feminina tem se apresentado baixa.

Entre as anunciadas para compor o secretariado está a esposa de Gladson Cameli, Ana Paula Cameli. Ela será a responsável pelas políticas sociais do estado, assumindo aquela que se chamará Secretaria de Inclusão Social, hoje Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS). Entre as atribuições da atual gestão está a gerência do programa Bolsa Família no Acre.

As mulheres ocuparão ao menos duas secretarias importantes: a da Fazenda, Indústria e Tecnologia, com Semírames Maria Plácido Dias, e a de Gestão Administrativa (SGA), que será chefiada por Maria Alice Araújo. Desde o início do segundo mandato de Sebastião Viana (PT), a SGA é comandada por Sawana Carvalho.

A lista de mulheres no primeiro escalão é completada com a jornalista Silvânia Pinheiro na Comunicação (também hoje conduzida por uma mulher, Andrea Zílio), e a emedebista Eliane Sinhasique, que comandará a pasta de Turismo e Economia Empreendedora – a Secretaria de Turismo tem uma mulher atualmente à frente, com Rachel Moreira.

Questionada sobre essa maioria de homens no primeiro escalão de Gladson Cameli, a jornalista Silvânia Pinheiro afirmou que as mulheres representam a metade. Porém, ao se levar em consideração o anúncio feito nesta sexta (7) da cúpula da Segurança a partir de 2019, constata-se que elas representam apenas um quarto. Os cargos de comandante da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros têm status de secretários de Estado.

Sobre a permanência ou não da Secretaria das Mulheres, Silvânia Pinheiro informou que essa é uma questão ainda a ser definida. A decisão, afirma, vai ser anunciada após a conclusão de todos os estudos técnicos conduzidos pela equipe de transição, que vai desenhar a configuração do próximo governo.