Democratas e Solidariedade formam bloco em apoio a Gladson Cameli

O Grupo Energisa assumiu ontem (6/12) o controle da Eletrobras Distribuição Acre (antiga Eletroacre – Companhia de Eletricidade do Acre), que foi adquirida em leilão realizado pelo BNDES, na B3, em agosto deste ano. Com a aquisição da concessionária, a Energisa, que já conta com 7,3 milhões de clientes em todo o Brasil, passa a atender a mais 263 mil consumidores em 22 municípios, em uma área de 164 mil km².

O novo diretor-presidente da empresa, José Adriano Mendes Silva, explica que o principal objetivo é melhorar a qualidade do fornecimento de energia no estado e garantir a continuidade dos serviços. As prioridades, segundo ele, serão a retomada da sustentabilidade da concessão, os investimentos na rede elétrica para melhorar e assegurar a energia fornecida ao estado, o atendimento a regiões ainda não plenamente supridas – com diminuição das áreas que estão nos sistemas isolados no estado – e a redução do furto de energia, que ultrapassa os 20% na área de concessão. Também serão feitas, até 2022, aproximadamente 8,7 mil ligações como parte do Programa Luz Para Todos, concluindo a universalização de energia no Acre.

“Nosso objetivo inicial é garantir a continuidade dos serviços, que estão comprometidos por conta da falta de investimentos em níveis adequados nos anos anteriores. Nossa prioridade será melhorar a prestação de serviços para os clientes do Acre, realizar relevantes investimentos que permitirão a retomada da trajetória de qualidade da distribuidora e, desta forma, dar suporte ao crescimento econômico e social da região. Acreditamos que, em alguns meses, os clientes já sentirão uma melhora expressiva nos serviços, que seguirão em trajetória de evolução nos próximos anos, entrando em níveis bem mais satisfatórios e dentro das metas da agência reguladora, a Aneel”, explica José Adriano.

Entre os principais desafios no estado, o executivo destaca a condição da rede elétrica urbana e rural – que está bastante deteriorada por falta de investimentos –, a sobrecarga do sistema, com subestações como a que abastece a capital, Porto Velho, próximas ao limite de sua capacidade, e a necessidade de expansão da rede para atendimento a novos clientes. Hoje são cerca de 68,4 mil consumidores no sistema isolado, o que representa 25,61% dos clientes do Acre.

Em 2019, a Energisa planeja investir no estado, aproximadamente, R$ 228 milhões, visando a melhoria da qualidade dos serviços e a expansão do sistema elétrico. Esse montante é mais de quatro vezes o valor que foi investido pela Eletroacre em 2017 e três vezes o aportado em 2016.

José Adriano destaca entre as obras prioritárias que serão feitas pela Energisa nos próximos anos a construção de uma nova subestação para atender à capital, a construção de novos alimentadores em todo o Acre e a expansão, automação e modernização da rede elétrica que atende aos municípios de Cruzeiro do Sul, Acrelândia, Plácido de Castro e Senador Guiomar, melhorando o fornecimento nestas regiões que hoje apresentam problemas frequentes de falta de energia por conta da precariedade da rede. Além disso, o executivo reforça as obras de interligação das cidades de Assis Brasil e Manuel Urbano ao Sistema Interligado Nacional (SIN), o que ajudará a reduzir o número de pessoas atendidas pelo sistema isolado – hoje esses municípios têm pouco mais de 5,3 mil clientes. “Com a conexão de consumidores à nossa rede, reduziremos, inclusive, o uso de termelétricas no estado, que gera uma energia mais cara e poluente”, afirma.

Para melhorar a saúde financeira da concessionária e regularizar dívidas, a Energisa aportou na empresa cerca de R$ 239 milhões. “Esse aporte terá impacto imediato na melhoria do perfil da dívida líquida da Eletroacre, que soma, mesmo após capitalização realizada pela Eletrobras, prevista no processo de privatização, R$ 748 milhões, que iremos assumir”, acrescenta o executivo. Apenas com fornecedores, incluindo compra de energia, a dívida da empresa chega a R$ 140 milhões. Além disso, a distribuidora possui prejuízo acumulado da ordem de R$ 939 milhões.

José Adriano destaca que o trabalho realizado pelas equipes de campo será uma das prioridades para garantir a retomada dos serviços à população, com foco em segurança, um dos valores do Grupo Energisa. “A empresa ocupa hoje um dos últimos lugares no ranking de qualidade da Aneel entre distribuidoras com menos de 400 mil clientes. Os investimentos que faremos recuperarão a capacidade da concessionária de atender aos clientes com eficiência, qualidade e mais agilidade. Daremos prioridade ao trabalho realizado pelas equipes de campo, que trabalham nas ruas atendendo às ocorrências, ampliando a capacitação destes profissionais e dando condições seguras para que eles possam executar o trabalho. Investiremos em inovações que irão otimizar e modernizar o dia a dia de atendimento destas equipes, com impacto direto na satisfação dos clientes”, prevê o executivo.

Segundo o novo diretor-presidente da Eletroacre, os investimentos e aportes financeiros permitirão uma série de mudanças que vão recuperar a saúde financeira e operacional da distribuidora, a exemplo do que foi feito com concessionárias adquiridas pelo Grupo Energisa nos últimos anos em processos de privatização como as concessões de Mato Grosso e do Tocantins. Em três anos, elas se tornaram as melhores das suas regiões, deixando para trás um histórico de constantes problemas.

“O cliente é a maior prioridade das distribuidoras do Grupo Energisa. A qualidade e a eficiência dos serviços prestados são o que norteia, diariamente, a nossa atuação. As empresas que adquirimos há quatro anos, por exemplo, são exemplo disso. Quando as assumimos, a situação era bastante crítica e os serviços estavam bem comprometidos. Hoje são distribuidoras eficientes e lucrativas, que figuram entre as melhores do Brasil. Nosso plano é replicar na Eletroacre nosso modelo de operação e gestão e transformá-la em uma empresa rentável, saudável e equilibrada, capaz de oferecer um serviço de qualidade aos clientes”, afirma José Adriano.

Ele acrescenta ainda que um dos principais objetivos será melhorar, no menor prazo possível, os canais de relacionamento e atendimento ao cliente. “Os consumidores podem esperar o melhor. Planejamos aprimorar os canais de atendimento e facilitar processos, implantando tecnologias como o aplicativo Energisa ON, já amplamente usado nas nossas empresas e que oferece uma série de opções que trazem bastante praticidade para a vida do cliente. Mas faremos tudo isso sem alterar a rotina, como pagamento de contas e serviços de agência e tele atendimento”, conclui.

O gestor destaca ainda que todas as melhorias feitas pela Energisa nos próximos anos serão fundamentais para acompanhar o crescimento econômico do Acre. “Vamos investir para acompanhar o crescimento do consumo de energia no estado, suprindo a demanda reprimida causada pela falta de investimento nos últimos anos. A energia elétrica é essencial hoje para qualquer estado crescer e o nosso objetivo será dar todas as condições para que isso ocorra, contribuindo para o desenvolvimento da região”, explica José Adriano.

A distribuidora de energia do Acre se soma, agora, às dez distribuidoras do Grupo em todo o Brasil — Energisa Minas Gerais, Energisa Paraíba, Energisa Borborema, Energisa Sergipe, Energisa Nova Friburgo, Energisa Sul-Sudeste, Energisa Tocantins, Energisa Mato Grosso e Energisa Mato Grosso do Sul —, além da distribuidora de energia de Rondônia, adquirida no mesmo leilão. A operação consolida a Energisa, a mais antiga companhia do setor de distribuição de energia no país, com 113 anos, como a 5ª em número de clientes.

As distribuidoras do Grupo Energisa são referência nacional em qualidade dos serviços e do atendimento aos clientes, acumulando premiações e bons indicadores operacionais graças a pesados investimentos em diferentes frentes, como inovação, capacitação de pessoas e melhorias operacionais contínuas.

Este ano, as empresas do Grupo ganharam nove prêmios da Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica (Abradee), inclusive o de melhor distribuidora do Brasil, na categoria de empresas com mais de 500 mil clientes, vencida pela Energisa Sul-Sudeste, a melhor do Nordeste, com a Energisa Paraíba, e a melhor do Centro-Oeste, com a Energisa Mato Grosso. Já na categoria de até 500 mil clientes saíram vencedoras as concessionárias Energisa Minas Gerais, Nova Friburgo e Borborema. O Grupo Energisa também conquistou este ano o selo Great Place to Work (GPTW) em todas as suas empresas, o que significa que os seus colaboradores têm alto índice de confiança e satisfação na empresa. O certificado é conferido às empresas com notas superiores a 70% na pesquisa.

Como ficará o Grupo Energisa após a aquisição*:

• 11 concessões de distribuição, em 862 municípios, em todas as regiões do país

• 2.034 mil km² de área de concessão de distribuição

• aproximadamente 25% do território nacional

• 683 subestações

• 19.643 km de linhas de transmissão

• 600.306 km de linhas de distribuição

• 7,6 milhões de unidades consumidoras atendidas

• Mercado de 33.689 GWh (ante 32.660 GWh)

• R$ 15,5 bilhões em receita líquida

(Dados consolidados até novembro de 2018)

Combate ao furto

Uma das prioridades da Energisa no estado será a redução das perdas de energia. Na Eletroacre, 20,8% da energia é perdida, somando furtos e as perdas técnicas – que ocorrem durante a passagem da energia pela rede até chegar à casa do cliente. Esse montante coloca a distribuidora entre as empresas com maior índice de perdas elétricas do país. “É fundamental lembrar que o ‘gato’ de energia é um crime que prejudica a todos. A população, que paga a conta do furto e ainda tem o seu fornecimento de energia prejudicado, o estado, que perde milhões em arrecadação de impostos, e a empresa, que perde receita e tem seus investimentos na melhoria dos serviços afetados. Por isso, em todos os estados onde atuamos, essa é uma prioridade e somos muito eficientes em combater o furto com tecnologia e ações coordenadas e inteligentes”, reforça o executivo.

As distribuidoras do Grupo Energisa são referência no combate às perdas no setor e o objetivo é replicar no Acre iniciativas que deram certo em outros estados. No consolidado de todas as nove empresas do Grupo, o índice anual de perdas totais é de 11, 6% (dado de setembro de 2018).

Qualidade

Na concessão do Acre há um grande potencial para a melhoria dos indicadores de qualidade. Tanto o DEC (duração das interrupções de energia) quanto o FEC (quantidade de interrupções de energia) estão bem acima dos limites regulatórios, em 47,97 horas e 35,56 vezes, respectivamente, no fechamento de 2017. “A experiência do Grupo Energisa prova ser possível realizar essas mudanças. Ao adquirir o Grupo Rede, em 2014, as empresas apresentavam níveis de qualidade críticos e bem acima das metas regulatórias previstas pela Aneel. Ainda assim, de abril de 2014 a setembro de 2018, houve reduções significativas desses indicadores, com destaque para o FEC da Energisa Mato Grosso (reduziu em 56%) e o DEC da Energisa Tocantins (reduziu em 22%). A perspectiva da empresa é replicar o mesmo modelo de sucesso na concessão do Acre”, explica José Adriano.

Novo comando

Aos 60 anos, o engenheiro elétrico José Adriano Mendes tem mais de 30 anos de experiência no setor de distribuição. O novo presidente da distribuidora de energia do Acre já foi diretor de Operação das Centrais Elétricas Mato-Grossenses (Cemat), atual Energisa Mato Grosso, e diretor Técnico Comercial da Energisa Minas Gerais e Energisa Nova Friburgo.

Já o engenheiro elétrico Ricardo Xavier assumirá a Diretoria Técnica Comercial da distribuidora, onde já atua desde 2005 e ocupou o cargo de presidente nos últimos três anos. Ricardo é pós-graduado em Proteção de Sistemas Elétricos pela Unifei e possui MBA Executivo em Gestão Empresarial pela FGV.

Sobre o Grupo Energisa

Com 113 anos de história, o Grupo Energisa é um dos maiores do Brasil em distribuição de energia elétrica. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla dez distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná e Rondônia. Com a aquisição da distribuidora do Acre, o Grupo passa a atender a 7,6 milhões de clientes — o que representa uma população atendida de quase 20 milhões de pessoas, em 862 municípios, em todas as regiões do Brasil. Com receita líquida anual de R$ 15,5 bilhões, o grupo gera aproximadamente 16 mil empregos.

Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, geração, transmissão, serviços para o setor elétrico (Energisa Soluções), serviços especializados de TI e Call Center (Multi Energisa) e comercialização no mercado livre (Energisa Comercializadora).