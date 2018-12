Uninorte realizará I Jornada de Fonoaudiologia

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Seja prudente e tenha mais cuidado quando decidir. Prepare-se, já que hoje o rancor não permitirá que você aja de maneira equilibrada ao tomar uma decisão amorosa. Não fique deprimido, essa pessoa não foi feita para você. Aproveite o tempo e vá encontrar alguém que realmente te ame pelo que você é. Dinheiro & Trabalho: No seu trabalho diário, uma pedra no caminho não deve arruinar o dia todo. Tente não se concentrar no negativo e levantar quando as coisas não acontecem como você quer. Encontre uma maneira de ser mais proativo e eficiente profissionalmente. Sua intransigência para certas coisas acaba com você, é você boicotando você mesmo. Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Agora é o melhor momento para começar o romance que você vai viver com aquela pessoa, aproveite e não perca essa oportunidade para se declarar. Haverá perfeita harmonia de coração para coração. Todos os planetas abençoam o encontro. Dinheiro & Trabalho: Dinheiro não previsto, virá ao seu bolso ou carteira. Agora você pode economizar e investir para sua melhor vantagem. Agora você recebe ofertas de troca de emprego. Não decida nada sob dúvida ou confusão. Estude bem o que eles lhe oferecem e depois decida ouvir seu coração e sua mente. Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você está um pouco triste porque acha que seu parceiro não o ama o suficiente. Evite a mágoa, melhore a comunicação com ele e verá que tudo não passa de uma desconfiança infundada. Deixe claro que você precisa e gosta de receber carinho e atenção, assim como você o faz com ele. Não se trata de implorar, apenas de esclarecer. Dinheiro & Trabalho: Se você não tem um bom emprego, relaxe, porque em pouco tempo você conseguirá. Hoje é o dia certo para sair e procurar por ele e enviar o currículo para todas as empresas nas quais você quer trabalhar. É bom período que se inicia para exames, testes ou entrevistas de emprego. Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Tente ser menos racional e individualista no amor. Às vezes você tem que ouvir o coração e ser guiado pelo que realmente sente por essa pessoa. Antes, vá às compras, prepare-se e visite um cabeleireiro para uma mudança de visual. Seu momento chegou. Você vai arrasar. Dinheiro & Trabalho: O ritmo do trabalho frenético dos últimos tempos já o esgotou. Você deve tentar dormir mais e tomar algumas vitaminas naturais, se necessário. Depois de tantas idas e vindas, você chegará a um acordo com seu parceiro. Ambos terão um bom equilíbrio e alcançarão sucesso nesse novo negócio. Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: A pessoa com quem você começou a se conectar irá surpreendê-lo com um distanciamento repentino. Não leve muito a sério, não será um relacionamento muito durável. Você gosta de aventuras e você tem a facilidade de se apaixonar, tenha cuidado, seu coração pode ser ferido por não ser retribuído. Dinheiro & Trabalho: Não discuta com sua família por questões econômicas, nem gaste com doces e presentes. Se você está esperando por um empréstimo, haverá dificuldade em ser concedido. Se você prestar atenção ao seu ambiente, perceberá que algumas empresas

precisam mais de você do que você imagina, não recuse nenhum convite que façam a você. Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Tenha mais paciência com o amado, nem todo mundo é como você, tão perfeito, as pessoas muitas vezes se confundem. Seja mais compreensivo e perdoe erros não intencionais. Se você está solteira, às vezes, não há nada como ignorar uma pessoa para se voltar para você. Siga o conselho e você terá a pessoa que tanto deseja! Dinheiro & Trabalho: Prepare-se, porque hoje será o momento ideal para dar o último impulso e seguir em frente sem se preocupar com um negócio estagnado que você tem profissionalmente. Não é um momento de total autonomia, mas de estreita colaboração. Com uma boa equipe que o apoie, você vai longe. Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Se você está solteira, não se envolva romanticamente com um colega de trabalho, pois você pode se machucar. Evite problemas onde você possa evitá-los. Hoje você terá um dia muito divertido, já que a comunicação com seu parceiro será perfeita. Seduzi-lo será algo que ele vai amar. Dinheiro & Trabalho: A estabilidade que você tem em seu trabalho você ganhou com muita dedicação e seriedade, seu reconhecimento é total e agora você pode aproveitar o sucesso obtido. Então, pare de reclamar, pois você finalmente conseguirá implantar seus projetos.

Depois de tantos contratempos, você começará a superar cada um dos obstáculos. Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Sua constelação astral atrai novos romances ou promove uma atmosfera romântica em você. Hoje você estará radiante, suas idéias e projetos afetivos serão feitos como você imaginou, não pare no esforço, você fará aquela pessoa cair aos seus pés. Dinheiro & Trabalho: A partir de hoje serão dias de conquistas e tranquilidade, depois de uma luta constante. A sorte em sua profissão, mudança de emprego e finanças vai mudar você de uma maneira perturbadora e durará vários meses. Aproveite e use a razão em todo momento. Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Você tem que pensar um pouco mais sobre si mesmo, você está vivendo um momento de desilusão total com o seu parceiro. Esclarecer as coisas é o mais indicado. Solteiro?…Se você já tentou e falhou em sua busca por amor, agora se acalme, pois brevemente alguém especial entrará em sua vida. Dinheiro & Trabalho: No trabalho, não desperdice energia lamentando, e tudo retornará ao seu curso normal. Se algo deu errado, procure saídas criativas. Tudo vai ficar bem no trabalho, apenas aplique seus conhecimentos. Hoje você tem um dia muito positivo para apostas. Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você está melhor do que nunca com o seu parceiro, apesar de todo o tempo que vocês têm juntos, cada encontro se torna especial. É amor verdadeiro. Hoje você pode dar rédea solta à sua imaginação, o que surpreenderá o seu parceiro de uma forma muito positiva, o que fará que vocês tenham um dia maravilhoso. Dinheiro & Trabalho: Você pode pensar na realização de um trabalho extra, algo que fará sua economia melhorar muito mais do que o esperado. Tente relaxar, pois muitos desses amigos próximos podem ajudá-lo monetariamente a realizar todos os objetivos pendentes que você tem. Seja bastante claro na hora de expor suas ideias e objetivos para eles. Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Nos últimos tempos, devido desde a suas experiências anteriores o seu conceito de relações amorosas mudou um pouco e você está se mostrando mais frio e mais distante, tente mudar, não são todas as pessoas iguais. Procure avaliar o tipo de pessoa com a qual você se relacionou. Veja se não há semelhanças entre elas. Isso pode ajudar você nesse momento. Dinheiro & Trabalho: Seus colegas de trabalho estão percebendo que você não se esforça o suficiente. Tenha cuidado, porque seu chefe também está prestes a perceber isso. Deixe seus problemas pessoais de fora e se concentre no seu trabalho, faça o que deve ser feito de uma maneira certa como você sempre o fez. Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você está muito frio e distante com sua alma gêmea. Tente ser mais atencioso, ela não é culpada pelos problemas que você está passando. Se você está solteiro, pode recuperar um amor antigo porque a reconciliação está em sua mão, apenas lembre-se de não tente mudar os outros, todo mundo tem seu jeito de ser e agir. Dinheiro & Trabalho: O trabalho e a renda finalmente melhoram. Seus superiores mostrarão que eles apreciam você e apoiam você. Bom momento para pedir um aumento. Vai demorar um pouco para reorganizar e equilibrar seus números, mas você vai conseguir. Tire algum tempo para fazer um bom planejamento, mas fique livre o antes possível de tudo isso. Continue lendo o signo Escorpião

Simpatia do dia | Simpatia para atrair sorte na vida

Segundo o psicólogo britânico Richard Weisman , a sorte como tal não existe, o que existe é gente com sorte. Da mesma forma, ele afirma que há pessoas com uma atitude na vida que faz com que mais coisas boas aconteçam com elas. Se você é um daqueles que pensam que a sua sorte nasce com você e é inata, você está errado. Sorte, seja boa ou ruim, você mesmo é quem a cria. Embora para alguns céticos a sorte não exista, outros acreditam firmemente que isso pode variar com alguns rituais mágicos ou amuletos. Para Lair Ribeiro, “sorte é quando a preparação encontra a oportunidade”. Todos buscam a sorte em sua vida. Mas a sorte sorri para quem sorri para ela. Saiba como fazer a Simpatia