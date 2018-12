No Acre, mais de 300 terão direito à restituição do IRPF em dezembro

A prefeita Socorro Neri lança neste dia 7 de dezembro, o Prêmio Jorge Said de Comunicação. A iniciativa vai premiar a abordagem na área de comunicação nas questões pertinentes ao tema das políticas públicas indutoras ao processo de desenvolvimento social, socioambiental, socioeconômico e sustentável do Município de Rio Branco.

Poderão concorrer os trabalhos veiculados no período de 1º de janeiro de 2019 a 30 de outubro de 2019. As inscrições poderão ser feitas na sede da Prefeitura, no Departamento de Comunicação.

Os trabalhos de participantes de outras cidades acreanas ou outros estados deverão ser postados nos Correios com data de envio até o último dia de inscrição, com confirmação via e-mail.

Serão premiados trabalhos nas categorias Jornalismo Impresso, Telejornalismo, Radiojornalismo. Webjornalismo, Fotojornalismo, Universitário (Estudante de Jornalismo) e Charge.

Cada participante poderá concorrer em apenas uma categoria, com até 03(três) trabalhos, que não deverão ter sido premiados em concurso anteriores.

Com lançamento marcado para a semana em que Rio Branco comemora 136 anos, o prêmio Jorge Said de Comunicação objetiva incentivar a produção de material jornalísticos que tragam como tema central políticas públicas no âmbito do Município.

O nome do prêmio é uma homenagem ao Jornalista cruzeirense, Jorge Said. Natural de Cruzeiro do Sul, Jorge Said começou a trabalhar na imprensa em sua cidade de onde depois mudou para Rio Branco, onde comandou programas de entrevistas na TV Gazeta, TV Rio Branco e Rede Vida. Jornalista e apresentador, Said faleceu em 2015, deixando de luto a imprensa acreana, da qual era um integrante querido e respeitado.

O lançamento do Prêmio Jorge Said de Comunicação acontece no Restaurante O Paço, cedido como cortesia para o evento.