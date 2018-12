Bairro bosque é castigado com ruas alagadas após forte chuva

O empresário Leandro Domingos, presidente da Fecomércio, que conseguiu emplacar o nome de Marcos Lameira como presidente do Sebrae na eleição da instituição ocorrida nesta quarta-feira, 05, com a ajuda do governo de Sebastião Viana que está a 20 dias do fim, tenta negar qualquer influência política petista/vianista no pleito que resultou na vitória de seu candidato.

Talvez não seja coincidência, mas o discurso de Domingos, carregado de independência política, ocorre exatamente em um momento em que ficou fácil se autoproclamar independente. Afinal, o reinado dos Viana acaba em 31 de dezembro.

Leandro Domingos foi presidente da Junta Comercial do Acre no governo de Sebastião Viana e sempre manteve relações com os governos petistas, mas agora tenta “salientar” que não tem “partido político”, retórica bastante usada pelos que negam ligações com o poder, embora dele dependa.

“Devemos salientar que o Governo do Estado tinha duas opções de chapas para votar e resolveu votar na nossa. Não temos partido político: trabalhamos na defesa dos empresários do comércio de bens, serviços e turismo. Marcos Lameira é um nome muito preparado para assumir o cargo de superintendente, e nós estamos confiantes de que ele fará um bom trabalho à frente do Sebrae”, diz Leandro Domingos.

Marcos Lameira derrotou o bancário Marivaldo Melo, amigo de Sérgio Petecão que era apoiado por Gladson Cameli.