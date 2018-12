Transtornos alimentares atormentam os jovens em busca de um corpo perfeito

Em sua quinta edição, o Recomenda OAB – ranking com as melhores faculdade de Direitodo Brasil – entregou um “selo de qualidade” a 139 cursos. Preparada a cada três anos pela Ordem dos Advogados do Brasil, entidade responsável pela regulamentação da Advocacia no país, a lista baseia-se na aprovação dos alunos concluintes de Direito no Exame de Ordem Unificado e na performance no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade).

Das 139 faculdades selecionadas, 78 são públicas e 61 privadas. Desde 2001, quando o selo foi entregue pela primeira vez, cresceu o número de instituições recomendadas pela Ordem. Naquele ano, somente 52 receberam a certificação. O objetivo principal do ranking é avaliar a qualidade do ensino jurídico no país e disponibilizar para os estudantes quais são as faculdades que têm se destacado devido a formação de profissionais.

A PUC De Minas é uma das universidades que integra o Recomenda OAB. E foi exatamente por conta da sua credibilidade que Matheus Leandro, de 19 anos, escolheu cursar Direito na instituição. “Eu escolhi a PUC por conta do seu reconhecimento dentro e fora do Brasil. Além disso, é uma universidade que é muito bem classificada no ranking de faculdades de Direito”, justifica o estudante que há um ano começou a estudar no curso de Direito da PUC Minas.

A última edição de entrega dos selos ocorreu em 2016, em um cerimônia na sede da OAB, em Brasília. A próxima será em 2019. As instituições que não conquistaram o título não sofrem nenhum tipo de punição. Confira o ranking:

ACRE

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE – UFAC

ALAGOAS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL

AMAPÁ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ – UNIFAP

AMAZONAS

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS – UEA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM

BAHIA

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB

FACULDADE NOBRE DE FEIRA DE SANTANA – FAN

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA – UEFS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC

FACULDADE BAIANA DE DIREITO E GESTÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – UFBA

UNIVERSIDADE SALVADOR – UNIFACS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB

CEARÁ

UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI – URCA

CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS

FACULDADE FARIAS BRITO – FFB

FACULDADE SETE DE SETEMBRO – FA7

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAÚ – UVA

DISTRITO FEDERAL

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – UNICEUB

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL – UDF

FACULDADE PROCESSUS – PFD – CAMPUS I

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UNB

ESPÍRITO SANTO

UNIVERSIDADE VILA VELHA – UVV

FACULDADES INTEGRADAS DE VITÓRIA – FDV

FACULDADES INTEGRADAS ESPÍRITO SANTENSES – FAESA I

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – UFES

GOIÁS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – UFG

MARANHÃO

UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO – UNDB

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO – UFMA

MATO GROSSO

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO – UFMT

MATO GROSSO DO SUL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL – UFMS

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS – UFGD – FADIR

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL – UEMS

MINAS GERAIS

CENTRO UNIVERSITÁRIO NEWTON PAIVA

ESCOLA SUPERIOR DOM HELDER CÂMARA – ESDHC

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS – PUC- MINAS –

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS – UFMG – CAMPUS DIREITO

UNIVERSIDADE FUMEC – FUMEC

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS – UEMG

FACULDADE METODISTA GRANBERY – FMG

FACULDADES INTEGRADAS VIANNA JÚNIOR – FIVJ

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA – UFJF

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE LAVRAS – UNILAVRAS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES

FACULDADE DE DIREITO MILTON CAMPOS – FDMC

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS – UNIPAM

FACULDADE PEDRO LEOPOLDO – FPL

FACULDADE DINÂMICA DO VALE DO PIRANGA – FADIP

ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO DE ESAMC DE UBERLÂNDIA

UNIVERSIDADE DE UBERABA – UNIUBE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA – UFU

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA – UFV

PARÁ

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – CESUPA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ – UFPA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ – UNIFESSPA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ – UFOPA

PARAÍBA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA – UFPB

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE – UFCG

PARANÁ

UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ – UNOPAR

FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DE CASCAVEL – UNIVEL

CENTRO UNIVERSITÁRIO CURITIBA – UNICURITIBA

CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO DO PARANÁ – FAE

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ – PUCPR

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ – UFPR

UNIVERSIDADE POSITIVO – UP

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA – UEL

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ – UNIOESTE

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA – UEPG

PERNAMBUCO

FACULDADE DAMAS DA INSTRUÇÃO CRISTÃ – FADIC

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO – UNICAP

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UFPE

PIAUÍ

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI

INSTITUTO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS PROFESSOR CAMILLO FILHO

RIO DE JANEIRO

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ – UNESA

ESCOLA DE DIREITO DO RIO DE JANEIRO – FGV

FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS IBMEC – IBMEC – RIO DE JANEIRO

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO – PUC-RIO

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ

RIO GRANDE DO NORTE

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN

RIO GRANDE DO SUL

UNIVERSIDADE DA REGIÃO DA CAMPANHA – URCAMP

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS – UFPEL

ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ESMP/FMP

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL – UFRGS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG

FACULDADE DOM ALBERTO – FDA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA – UFSM

RONDÔNIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

SANTA CATARINA

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU – FURB

COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA – CESUSC

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA – UFSC

UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVILLE – UNIVILLE

CENTRO UNIVERSITÁRIO BARRIGA VERDE – UNIBAVE

UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA – UNISUL

UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA – UNOESC

SÃO PAULO

FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS – FACAMP

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS – PUC-CAMPINAS

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE – MACKENZIE

FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA – FDF

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO – UNESP

CENTRO UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE FIAETPP

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNISEB

UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO – UNAERP

ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO DE SANTOS – ESAMC S

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS – UNISANTOS

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO – FDSBC

ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO – DIREITO GV

FACULDADE DE DIREITO PROFESSOR DAMÁSIO DE JESUS – FDDJ

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA – PUC

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE – MACKENZIE

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU – USJT – UNIDADE BUTANTÃ

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU – USJT – UNIDADE MOOCA

SERGIPE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – UFS

TOCANTINS

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS – UFTO

Fonte: Agência Educa Mais Brasil