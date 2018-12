Rocha anuncia nesta sexta nomes da cúpula da segurança pública

Os nomes que comandarão a Segurança Pública do Acre no governo de Gladson Cameli (Progressistas), a partir de 1º de janeiro, serão anunciados nesta sexta-feira (7), a partir das 10 horas, no auditório da Secretaria de Segurança Pública.

O anúncio será feito pelo vice-governador eleito, Major Rocha, que comandará a primeira reunião e coordenará o início dos trabalhos de planejamento de ações integradas do sistema, concedendo ainda uma coletiva para imprensa às 11h.

“Eu e o governador eleito Gladson Cameli nos dedicamos durante toda essa semana para alinharmos as indicações dentro dos critérios de qualidade técnica, experiência, compromisso com as diretrizes do governo e capacidade de trabalhar em defesa dos interesses da sociedade”, disse o vice-governador.

Para Rocha, esse é um setor desafiador, problemático e que tem muita expectativa por parte da população que anseia por mudanças. O major disse que após o anúncio e durante a gestão vai solicitar das instituições uma atuação harmoniosa e com resultados positivos.

Serão anunciados seis nomes que vão compor a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Acre (SESP), os comandos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, o Instituto Penitenciário (IAPEN) e o Instituto Socioeducativo (ISE).

Alguns nomes já foram divulgados pelo governador eleito, Gladson Cameli e pelo vice-governador, Major Rocha. No comando da Polícia Militar foi convocado o Cel. PM/RR Mário Cezar e para o Corpo de Bombeiros, o Cel. BM Antônio Velasquez. Os nomes dos subcomandantes das duas corporações, serão anunciados nesta sexta-feira, (7).

A secretaria de Polícia Civil será mantida na estrutura do futuro governo. Os nomes do secretário e demais membros da equipe serão conhecidos na reunião. Também serão anunciados os diretores presidentes do Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN) e do Instituto Sócio Educativo (ISE).

“Temos muito trabalho pela frente e esperamos contar com o apoio de todas as secretarias de governo, instituições e, principalmente, de cada cidadão que deve ser um aliado do sistema de segurança pública. Diminuir os indicadores de violência é um compromisso de todos”, concluiu o vice-governador.