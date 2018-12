Pedido de vista suspende julgamento no Supremo sobre aplicativos de transporte

O compromisso do Centro Educacional Uninorte com a eficiência e qualidade do ensino recebeu reconhecimento novamente. Desta vez, pelo Guia do Estudante Profissões – Vestibular 2019, publicação da Editora Abril, que concedeu estrelas a sete graduações ofertadas pela instituição no Acre.

Sete cursos foram estrelados, sendo cinco de bacharelado e dois de licenciatura. São eles: Ciências Biológicas, Direito, Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Psicologia e Serviço Social.

Os referidos cursos receberam selo de qualidade de três estrelas. A maior pontuação é de cinco estrelas, seguindo critérios com base em entrevistas de profissionais e especialistas de diversas áreas do conhecimento. A avaliação tem caráter exploratório e é feita por um período de nove meses, com o intuito de ajudar estudantes de todo o país a optarem pelas instituições de ensino superior de maior referencial no mercado.

O selo de qualidade dos cursos foi publicados na edição Guia do Estudante Profissões – Vestibular 2019, que já está à venda nas bancas, e em breve também será publicado no site.

Confiabilidade

Recentemente a Uninorte também recebeu o mérito de estar entre as melhores entidades de ensino conveniadas à Fundação Getúlio Vargas (FGV) no ano de 2018.

A FGV tem parcerias espalhadas por todo o Brasil e, por isso, executa auditorias anualmente que constam em relatórios de avaliação mediante um padrão de critérios. Ao fim de cada ano, as melhores instituições são premiadas pela excelência dos serviços prestados à sociedade.