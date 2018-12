Jenilson se reúne com a Defensora Pública-Geral do Estado do Acre

O deputado estadual e médico Jenilson Leite (PCdoB) dando continuidade as visitas institucionais aos poderes, em especial aqueles que estão ligados à área jurídica, visitou a Defensora Pública-Geral do Estado do Acre, Roberta de Paula Caminha de Melo. O encontro ocorreu na sede da defensoria, em Rio Branco, nesta quinta-feira (06). Além da reunião com a chefe da defensoria pública, o parlamentar também se reuniu com o corpo técnico da instituição.

No encontro, Roberta de Paula agradeceu ao deputado pelo auxílio dado a instituição enquanto presidente da Comissão de Finanças da ALEAC. Em agosto deste ano, os deputados se reuniram na Comissão de Finanças com a Chefe da Defensoria Pública Estadual para discutir melhoria a instituição, bem como a ampliação dos trabalhos da DPE nos municípios do interior. Cujo problema tem sido um dos grandes gargalhos do governo pela falta de profissionais nos municípios.

Na reunião, o deputado convidou a defensora para participar da abertura da ação de saúde em homenagem ao médico Rosaldo Firmino Aguiar, o doutor Baba, que terá início no dia 19 de janeiro, na cidade de Jordão. A advogada não respondeu se poderá ir ao município, mas ficou de analisar o convite.

Roberta Paula terá mais dois anos no comando da pasta, haja vista que ela foi reconduzida ao cargo para o próximo biênio pela vice-governadora Nazareth Araújo, quando governadora em exercício.

O deputado Jenilson Leite afirmou que a Defensoria Pública é uma das instituições mais importante do Estado, pois a defesa dos que não tem condição de constituir um defensor é de sua responsabilidade. “Por isso, venho aqui mais uma vez me colocar à disposição da DPE”. O legislador lembra, que este trabalho já vem fazendo nos outros órgãos. “Iniciei um trabalho de visitar as instituições do Estado, já estive no MPE, no TJAC, e agora viemos à Defensoria Pública colocar nosso mandato para contribuir com o trabalho de umas mais requisitadas e importante instituições do Estado”, salienta o parlamentar.