Emerson Jarude diz que é cedo para críticas ao governo de Gladson

A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa – SGA e a Secretaria de Estado de Educação e Esporte – SEE, publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira, 6, edital de abertura de Concurso Público que será realizado por meio do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE.

O prazo de validade do presente Concurso Público é de 2 (dois) anos. A jornada de trabalho será de 30 horas semanais com rendimentos básicos de R$ 2.402,68.

As inscrições terão início a partir desta sexta-feira, 7, até o dia 06 de Janeiro de 2019. As inscrições serão realizadas somente via Internet: www.ibade.org.br. O valor da inscrição será de R$ 72,00 (setenta e dois reais).

Concurso Público será composto das seguintes fases: 1ª Fase: Prova Objetiva, de caráter classificatório e eliminatório; 2ª Fase: Prova Discursiva, de caráter classificatório e eliminatório e 3ª Fase: Prova de Títulos, de caráter classificatório.

As provas serão aplicadas nas cidades do Estado do Acre: Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá.

CONFIRA AS VAGAS ABERTAS: PROFESSOR – P2; PROFESSOR – P2 ARTE – ARTES VISUAIS; PROFESSOR – P2 ARTE – ARTES CÊNICAS: TEATRO; PROFESSOR – P2 ARTE – MÚSICA; PROFESSOR – P2 BIOLOGIA; PROFESSOR – P2 CIÊNCIAS; PROFESSOR – P2 EDUCAÇÃO FÍSICA; PROFESSOR – P2 FILOSOFIA; PROFESSOR – P2 FÍSICA;

PROFESSOR – P2 GEOGRAFIA; PROFESSOR – P2 HISTÓRIA; PROFESSOR – P2 LÍNGUA ESPANHOLA; PROFESSOR – P2 LÍNGUA INGLESA; PROFESSOR – P2 LÍNGUA PORTUGUESA; PROFESSOR – P2 MATEMÁTICA E PROFESSOR – P2 QUÍMICA.

A Prova Objetiva terá caráter eliminatório e classificatório e será realizada em turno matutino, na data provável de 27 de janeiro de 2019, dentro das 5 horas.