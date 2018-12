Homem que foi preso após disparar arma no Via Verde Shopping informou nome falso à polícia

O Pleno do Tribunal de Contas do Acre (TCE) elegeu e deu posse ao conselheiro Antonio Cristóvão Correia de Messias, que vai comandar a Corte de Contas pelos próximos dois anos. O conselheiro, que é médico, tomou posse como membro da Corte em 1998. A cerimônia ocorreu no dia 04, terça-feira.

Segundo apurou ac24horas, eleição foi realizada em sessão especial, contou com a participação de todos os membros da instituição, e, na mesma reunião, também foram eleitos vice-presidente e Corregedor, sendo, portanto, empossados às funções os conselheiros Valmir Ribeiro e Antônio Jorge Malheiro, respectivamente.

Antonio Messias nasceu em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, e é médico formado pela Faculdade de Medicina de Vassouras, no Rio de Janeiro. Especialista em Cirurgia Geral, foi admitido como médico da Secretaria de Saúde do Acre no ano de 1988, na cidade natal dele.

Messias também já exerceu outros cargos no Poder Executivo: em 1995 foi nomeado como Secretário Especial do Governo do Acre. Entre 1996 e 1998, atuou como Chefe da Casa Civil do Governador. Nesse mesmo ano, foi indicado à função de Conselheiro do Tribunal de Contas, onde permanece há 20 anos.