Gladson demonstra fraqueza nas articulações e Forneck pode perder cargo no RBTrans

Foi um sucesso o Lançamento do Residencial CITTÁ, da TL Engenharia, divulgado em primeira mão pelo ac24horas na segunda-feira (12 de novembro). A repercussão foi tamanha que, em 14 dias, foram quase 500 visitas ao Stand de Vendas com apartamento decorado.

Teófilo Lessa, engenheiro e proprietário da TL Engenharia, conta que após o lançamento aproximadamente 70% das unidades foram reservadas e/ou vendidas. “Ainda temos excelentes unidades à venda, corra e garanta a sua! O CITTÁ é um projeto que encanta seus visitantes pelas vantagens e sua proposta inovadora de morar bem. Venha conhecer nosso apartamento decorado e se encante também com o CITTÁ”, disse Teófilo Lessa.

O engenheiro explica que o sucesso do empreendimento se dá pelo preço, um dos mais atrativos do mercado imobiliário, e também pelo grande diferencial: a integração dos espaços comuns e áreas de lazer, que serão entregues mobiliados e decorados sem qualquer custo adicional ao proprietário.

O Residencial CITTÁ contará com o Espaço Fitness (Academia), Lavanderia Coletiva, Espaço Gourmet, Salão de Festa, Sala de Jogos Juvenis, Brinquedoteca, Espaço Coworking com sala de reunião, Playgroung, Piscina adulto e infantil com borda infinita e bar molhado, deck coberto e descoberto, bicicletário e armários individuais para guarda de volumes e ainda lojas comerciais e de conveniência.

Genivaldo Moreira, professor da Universidade Federal do Acre (Ufac), de Cruzeiro do Sul (AC), não pensou duas vezes e já garantiu o apartamento da família. A TL Engenharia apresentou o Projeto CITTÁ à distância. O professor se encantou com o empreendimento e, sem precisar, se deslocar à capital acreana fechou negócio.

“Resolvemos comprar o CITTÁ por acreditar que estamos realizando um bom negócio e adquirindo um imóvel que atende nossas necessidades. Conhecemos a trajetória dessa empresa e, com isso, acreditamos no sucesso do negócio”, destacou Genivaldo Moreira.

Tiago Mendonça, proprietário da Hoouse Imobiliária, responsável pela comercialização das unidades, destaca que uma equipe de corretores de imóveis, selecionada e altamente treinada, trabalha em regime de plantão de segunda a segunda para melhor atender os futuros moradores do CITTÁ.

“Estamos com uma equipe de corretores de imóveis bem treinados e selecionados. Eles são orientados a dar total autonomia aos visitantes, sem aquela pressão para fechar a venda. A ideia é respeitar o cliente e deixá-lo à vontade para fechar o negócio”, destaca Tiago Mendonça.

O horário de atendimento, no Stand de vendas do CITTÁ, é das 10h às 20h de segunda a sexta-feira. Nos sábados e domingos, o atendimento é das 9h às 17h.

O servidor público, Antonio Neto, conta que se encantou com o projeto e foi o primeiro a procurar a TL Engenharia, antes mesmo do projeto ser lançado.

“A TL Engenharia é uma construtora que tem confiabilidade de mercado. O projeto CITTÁ é um empreendimento com muitos atrativos, funcionalidade e segurança. Além de todas as vantagens dos espaços comuns e de lazer. Eu e minha família ficamos encantados com todas essas vantagens”, conta Neto.

SOBRE O CITTÁ – O Condomínio será construído numa área total de 2.200 metros quadrados, situado na Alameda Pirarucu, 500, na Reserva Amazônia, localizado a poucos metros do Via Verde Shopping, Cidade da Justiça e Loja Havan. O prédio contará com 11 andares de apartamentos, sendo quatro unidades por andar e ainda duas vagas de garagem e dois elevadores.

Cada apartamento tem 77,75 metros quadrados e você pode escolher como será distribuído os espaços, optando entre três modelos de plantas: opção 1: Apartamento com uma suíte e dois quartos; 2: uma suíte com closet e mais um quarto; 3: uma suíte, quarto e sala ampliada. Todas as opções com sala, cozinha, banheiro social e varanda gourmet com churrasqueira.

FINANCIAMENTO – Para adquirir sua unidade, você pode utilizar seu FGTS e/ou optar pelo financiamento habitacional da Caixa Econômica Federal. Ligue 68 3224 – 1222 (TL Engenharia) ou 2102 -0000 (Hoouse Imóveis Únicos) e agende uma visita.

TL ENGENHARIA – O Residencial CITTÁ conta com a confiabilidade da empresa TL Engenharia, que há 14 anos se dedica a construir grandes empreendimentos no Acre, e, agora, conta com a parceria da Hoouse Imóveis Únicos, responsável pela comercialização das unidades.