Alimentos da cesta básica estão mais caros

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você terá uma reação muito favorável para encontrar uma solução imediata para o problema que atinge seu parceiro. Ele vai reconhecer o seu esforço, paciência e afeição para com ele, sua admiração em relação a você vai crescer ainda mais. Dinheiro & Trabalho: Hoje sua produtividade será fenomenal. Encare qualquer tarefa que exija grande concentração e muita atenção aos detalhes. Se, por exemplo, você tiver que ajustar certos padrões em busca da qualidade, este é o momento certo. Aproveite a energia que foi dada a você. Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Normalmente você tende a ver a vida pela razão e não pelo coração, mas desta vez você não entende o motivo do que aconteceu. Nem tudo na vida tem uma explicação e algumas situações acontecem da maneira mais incomum que você pode imaginar, não procure por razões, apenas se coloque no lugar da outra pessoa para entender melhor. Dinheiro & Trabalho: O lado imprevisível do seu jeito de ser hoje não agradará algumas pessoas. Mantenha esse detalhe em mente e tome cuidado para que todos saibam seus planos antes de prosseguir. Se você não fizer isso, poderá acabar afetando a produtividade de todo o grupo. Preste muita atenção às instruções que você recebe, em vez de inventar as suas. Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Cada fase da vida tem seus bons e maus momentos, mas você tem que tentar se lembrar apenas do bem, ficar com o positivo que você viveu. O amor foi bom enquanto durou. Do mal você só tem que ficar com o que você aprendeu para não cometer o mesmo erro novamente com você nem com outra pessoa que venha a ficar junto de você. Dinheiro & Trabalho: Você está muito sensível e tem a impressão de que todo mundo critica você. Reveja suas atitudes e seu comportamento no local de trabalho. Essa sua combinação de ser a alegria da turma com descontração o tempo inteiro não é boa num ambiente de trabalho. Para evitar problemas e decepções, mantenha um estilo mais reservado. Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você finalmente decidiu que esta é a pessoa certa e você estava pronto para se declarar quando um amigo lhe disse que eles a viram com outra pessoa. Não tire conclusões precipitadas. Pode ser um irmão ou um velho amigo dela e, além disso, não cabe a você julgar já que você ainda não se declarou à ela. Vai firme que ela também gosta de você. Dinheiro & Trabalho: A euforia de ontem começa a diminuir à medida que você descobre que um plano que você acreditava infalível tem sérios problemas estruturais. No entanto, isso não é motivo para jogar a toalha e abandonar tudo. Apresente algumas mudanças agora e, acima de tudo, não desista. Há muito em jogo e você sabe disso. Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Se você receber um convite de alguns amigos ou colegas de trabalho para sair em busca de um pouco de descontração, não hesite em aceitar, com certeza você terá muitas coisas claras para entender o comportamento de alguém de seu ambiente que interessa você. Dinheiro & Trabalho: Finalmente, as pessoas começaram a aceitar o que você tem dito há muito tempo. Seus métodos conservadores e meticulosos estão dando bons resultados – o que prova que, se você permanecer fiel às suas convicções. Dessa maneira, conseguirá, sem dúvida, alcançar o sucesso da empresa para a qual trabalha e consequentemente, o seu. Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Tente se deixar levar pela paixão e pelo romantismo, não corte seus impulsos por medo de receber uma resposta negativa daquela pessoa. Tenha fé em você e no seu jeito de ser. Lembre-se de que quem não se arrisca não perde, mas também não ganha nada. Dinheiro & Trabalho: Você se acostumou a dar uma olhada rápida naquilo que considera mais importante e sempre deixa que alguém cuide das letras miúdas do contrato. Desta vez, tenha muito cuidado. Se você não se responsabilizar e deixar alguém lidar com isso, você corre sérios riscos, já que essa pessoa provavelmente fará tudo pensando em seus próprios interesses. Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Hoje tente tirar o máximo proveito da situação e você terá resultados muito positivos com o seu parceiro. É o melhor momento para convencê-la a realizar uma aventura fora do comum que você tem em mente há um longo tempo. Dinheiro & Trabalho: Suas idéias práticas são aquelas que ajudarão você a adicionar mais pontos ao seu prestígio profissional. As pessoas ao seu redor apreciarão a firmeza e estabilidade muito melhor do que fantasia ou especulação. Ganhe o favor dos outros, fazendo um esforço para tornar o seu lado prático brilhar. Mostre-se, não se esconda. Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Você provavelmente passou tanto tempo se convencendo de que não tem tempo para o romance que você realmente não tem agora. Se você tentar quebrar esse padrão de comportamento hoje, criará mais espaço para o amor entrar em sua vida, tornando-se uma pessoa mais feliz e produtiva. Dinheiro & Trabalho: As pessoas querem ver evidências sólidas por trás das promessas que você fez ontem. Portanto, este é o momento certo para começar a pregar pelo exemplo. Se você não for capaz de provar que será fiel à sua palavra, perderá quase todo o apoio obtido. Hora de parar de falar e partir para a ação no seu trabalho. Mostre o que sabe. Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Você encontrou alguém de quem realmente gosta, o melhor disso tudo, essa pessoa é atraída por quem você realmente é, em vez de ser seduzida por uma imagem. Você não poderia estar mais feliz, embora você possa estar se sentindo vulnerável. Tente ter coragem a dar o próximo passo. Declare seus sentimentos sem temor. Dinheiro & Trabalho: Embora durante os últimos dias você tenha se sentido desconectado de tudo, isso não é razão suficiente para abaixar seus braços ou pensar que você não é capaz de igualar a competição. Você descobrirá que alguns papéis foram invertidos e agora a pessoa que define o ritmo e a direção no ambiente de trabalho é você. Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Tente tirar todo o lado bom da vida ao lado dessa pessoa que você tanto gosta, os dias que passam nunca voltarão, não pense ontem ou amanhã, viva hoje e tire o máximo proveito dela. O namoro não acontece apenas por falta de falar de um dos dois tomar a iniciativa. Dinheiro & Trabalho: Não finja que tudo está sob controle quando claramente não é esse o caso. Toda vez que você detectar um erro no plano, informe os outros. Se você não fizer isso, as repercussões no futuro serão terríveis. Preste atenção aos detalhes a cada segundo do jogo. No trabalho se trabalha em equipe. Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Se você não tem um parceiro, talvez chegou a hora de considerar seriamente a formalização de um relacionamento com uma pessoa que só lhe entrega bons momentos. Se você tem um parceiro é hora de você mudar a rotina, talvez uma mudança de ares seria uma boa solução, preparar um passeio divertido em que ambos podem libertar a sua paixão. Dinheiro & Trabalho: Sua capacidade de chegar ao cerne da questão será muito importante para alcançar o sucesso hoje. Para resolver o problema que você enfrenta, você terá que desmembrar as peças maiores, transformá-las em segmentos e examinar a situação a partir dos componentes menores. Hora de aplicar conhecimentos e iniciativas. Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Não é fácil escolher a pessoa certa para manter um relacionamento, por mais que você estude a situação e as chances de sucesso, não há regras fixas no amor. Os sentimentos têm razões que o coração não entende. Não pense mais e apenas deixe-se levar, entregue-se ao amor e viva a experiência de se levantar de novo, as coisas nem sempre dão errado. Dinheiro & Trabalho: Esforce-se para encontrar as falhas em seu plano. Torne-se o advogado do diabo. Normalmente, você se concentra tanto no lado bom das coisas que deixa de ver o que está escondido no escuro. Tenha cuidado, não seja míope. Seja positivo e resolva as falhas que invariavelmente o levarão rumo à vitória. Continue lendo o signo Escorpião

Simpatia do dia | Simpatia para marido largar amante

“Aquele que procura acha”, diz um conhecido ditado que para algumas mulheres cada vez se torna uma realidade. Pelo menos percebida por Márcia (nome fictício), uma mulher casada há doze anos que, após revisar o telefone celular do marido encontrou no WhatsApp uma situação que poderia acabar com seu casamento. Ela questionou o marido que disse que foram algumas trocas de mensagens e fotos, que nunca se encontrou com aquela mulher. A primeira coisa é que, embora o encontro físico não tenha ocorrido, neste caso, há uma infidelidade. Há uma falha séria do marido em relação à esposa. Às vezes, os homens não se reconhecem como adúlteros até terem um relacionamento íntimo. Esta é uma questão de honestidade, lealdade e confiança que foi quebrada. Para a psicologia, ao entramos em um relacionamento, depositamos expectativas muitas vezes irreais porque inconscientemente construímos nosso protótipo de homem/mulher ideal. Nesta fantasia, o ser amado viverá exclusivamente para o romance. E quando o marido saí fora desse ideal? Saiba como fazer a Simpatia