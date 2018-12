Uninorte é reconhecida pela FGV como uma das melhores instituições conveniadas de 2018

A crise financeira que vem se arrastando há meses poderá atrapalhar as festas de final de ano dos servidores públicos do Acre e de outros setes estados que estariam com dificuldades para fechar as contas no final deste ano,

Segundo reportagem da Globo News, o Acre é um dos sete estados brasileiros que estariam sem previsão para o pagamento do décimo terceiro dos servidores públicos. A informação foi divulgada pela emissora nesta segunda-feira (3).

Alguns estados citados na reportagem ainda estariam devendo parcelas do décimo terceiro do ano passado. Em outros, como é o caso do Rio de Janeiro, o pagamento dos servidores estaria dependendo da arrecadação de Refis.

No Acre, segundo informações da assessoria do governo repassadas para Globo News, a expectativa é que o pagamento do 13o aconteça até o dia 24 de dezembro, mas o executivo aguarda repasses federais para fechar as contas.

Além do Acre, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, não sabem se vão pagar o 13o dos servidores e estariam dependendo de repasses da união para quitar o bônus.