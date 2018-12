Prefeitura inaugura as luzes de natal nesta quinta-feira, na Praça da Revolução

O governador eleito Gladson Cameli anunciou o pesquisador Paulo Guilherme Salvador Wadt, servidor de carreira da Embrapa, como secretário de Agricultura de seu governo.

Paulo é doutor em agronomia e tem pós-doutorado na área. Ele será o responsável por um setor estratégico para o desenvolvimento do estado. Durante a campanha eleitoral, Cameli prometera colocar o Acre no caminho do agronegócio, por isso a escolha de uma pessoa estritamente técnica. Paulo é uma indicação do PSDB do vice governador Major Rocha.

“Escolhemos um nome qualificado e preparado para colocar em prática nosso projeto de incentivar a produção, com a geração de renda. Estamos colocando as pessoas certas nos lugares certos, pensando no bem da nossa população”, disse.

O anúncio de Gladson deve resultar em um rompimento político entre ele e o senador Sérgio Petecão. Nesta terça-feira, 04, o senador do PSD disse que sairia do governo se Gladson não cumprisse o que lhe prometera: os cargos das secretarias de Agricultura e Produção do Estado. Gladson preferiu atender o PSDB. Petecão havia indicado o ex-deputado estadual Jairo Carvalho e o agrônomo Nilton Craveiro para assumir o setor.

FILHO DE VANDA MILANI ASSUMIRÁ MEIO AMBIENTE

Já o médico e piscicultor, Israel Milani, assumirá a Secretaria de Meio Ambiente, segundo foi confirmado pelo governador eleito na noite desta terça-feira (04). O futuro secretário de Meio Ambiente, Geraldo Israel Milani Nogueira, é graduado em medicina e pós-graduado em ultrassonografia geral, pecuarista, piscicultor (Pioneiro no sistema semi-intensivo de criação de peixes no estado do Acre e também na Feira Anual de Agricultura Familiar, especificamente, Feira do Peixe). Idealizador e sócio proprietário do primeiro frigorífico de filetamento de peixes no Estado do Acre. Israel é filho da deputada federal eleita, Vanda Milani (Solidariedade)