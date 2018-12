Prazo para justificar ausência no primeiro turno das eleições termina nesta quinta-feira

Um jovem, de 23 anos, foi preso após disparar acidentalmente uma arma de fogo dentro de um banheiro no Via Verde Shopping. O fato aconteceu no início da noite de terça-feira (4), em um restaurante locado no espaço chamado Divino Fogão.

Ele foi identificado como Jhonatan Gomes. De acordo com o Boletim de Ocorrência, no momento do disparo, havia no local também um servidor da Polícia Federal, que de imediato, ao escutar o barulho do disparo foi até o banheiro e lhe deu voz de prisão em flagrante. Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e o conduziu à delegacia.

“Nós ainda estamos esperando o relatório da polícia, mas o disparo a princípio de fato teria ocorrido de forma acidental e tomamos todas as providências cabíveis. Os seguranças estiveram lá, não saiu ninguém ferido e o homem era um consumidor, não trabalhava no shopping. Nós trabalhamos com seguranças no estabelecimento, porém, eles não tem o poder de polícia, não podemos fazer revista e nesses casos fazemos apenas o que nos é permitido”, disse Mirla Miranda, Assessora de Comunicação do Shopping.

Na delegacia, foi constatado que Jhonatan não tinha autorização para andar armado e deve responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Ao delegado, o jovem falou que estaria andando com a arma para se proteger já que morava em uma região periférica da Baixada da Sobral.