PM apreende adolescentes com arma de fogo e objetos roubados na zona rural da capital

Homens do 2° Batalhão apreenderam na noite desta terça-feira, 04 de dezembro, dois adolescentes infratores, com armas de fogo e objetos produtos de roubo. O fato ocorreu em uma chácara, localizada no Projeto Moreno Maia, região da Zona Rural da capital acreana.

O difícil acesso e a distância não foram impedimentos para o desempenho eficiente da atividade policial. Após atravessar a balsa no final do Ramal Benfica, a equipe conseguiu colher informações com as vítimas sobre as características dos autores de um roubo a sua residência.

Com as devidas informações, militares realizaram rondas ao longo do Ramal do Rock, onde conseguiram encontrar os autores do roubo e com eles foi localizado duas armas de fogo, sendo uma escopeta e outra de fabricação caseira, além de cerca de R$ 1.200, que haviam sido subtraídos da residência.

Os adolescentes receberam voz de prisão por crime análogo ao Roubo com emprego de arma de fogo e foram encaminhados à Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca).