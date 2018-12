PGE do Acre publica novo edital para contratação de estagiários na área do Direito

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre (Faeac), Assuero Veronez, retirou a candidatura dele para presidente do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Acre (Sebrae), que havia sido registrada no dia 30 de novembro.

Assuero, que se colocou candidato minutos antes do prazo de inscrições se encerrar, conversou com a reportagem do ac24horas minutos antes do início da reunião do CED, tanto para Presidente do Colegiado, como para Diretor-Superintendente, e diretores Administrativo e Financeiro e Técnico. Elegem, ainda, os membros do Conselho Fiscal.

“Nós obedecemos a um critério de rodízio, e eu sempre cumpri isso. Coloquei o meu de última hora, na tentativa de que se precisasse de um nome de composição, de consenso, de conciliação, entre dois seguimentos que estão disputando a eleição”, comentou o presidente.

Veronez falou ainda sobre a já citada interferência política no âmbito do processo eleitoral. Segundo ele, os dois candidatos, os empresários Rubenir Guerra e José Adriano Ribeiro, são candidatos com “desgaste e interferência política”, e a colocação do nome foi para “trazer conciliação”, ao grupo, “tentando ajudar.”

Nesta quarta-feira, os conselheiros também escolherão os próximos diretores Técnico e de Administração e Finanças. Outra escolha será do novo presidente do Conselho Deliberativo Estadual, e, ainda dos membros do Conselho Fiscal. “Esse é um momento muito importante para o Sebrae. Certamente os conselheiros tomarão o melhor rumo”, classifica.

Os membros do Conselho Deliberativo do Sebrae

Atualmente, o Conselho do Sebrae é composto por 15 instituições: Acisa, Banco da Amazônia, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Federação da Agricultura do Estado do Acre, Fecomercio, Federacre, Fieac, Funtac, Iel, Sebrae, Senar, Seplan, Suframa e Ufac. Um total de 15 membros efetivos.