Para o governador eleito Gladson Cameli, a salvação pode estar no final da fila

A 28 dias do fim do governo de Sebastião Viana, os mais de 400 caminhoneiros e caçambeiros sabem que vão levar um calote do atual governo, mas querem ao menos garantir o Natal de suas famílias.

O governo tem uma dívida de R$ 5 milhões com a classe desde 2017. Houve promessa de pagamento por meio de parcelas, o que não foi cumprido.

Marcos Maia, diretor do Sintraba, o Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens do Estado do Acre, disse que ouviu do presidente do Deracre, Cristovam Pontes, que o governo não tem qualquer condição de pagamento. Por isso, a preocupação dos trabalhadores.

“A categoria está com medo dessa dívida ir toda pra precatório. Vamos conversar com a doutora Márcia Regina. Já conversamos com o doutor Cristovam (Deracre) e ele disse que não tem dinheiro.”

A maioria dos caçambeiros e caminhoneiros é dos municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Eles são responsáveis por serviços do Deracre em estradas, ramais e construções de pontes.

A reunião com a chefe da Casa Civil, Márcia Regina, será uma das últimas tentativas da categoria em receber o valor milionário.