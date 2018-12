Diretoria financeira da Emurb é trocada pela prefeita Socorro Neri

A deputada Jéssica Sales participou na tarde desta terça-feira 4, da reunião da bancada do MDB com o presidente eleito Jair Bolsonaro, realizada no Gabinete de Transição de Governo, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). Foi a primeira reunião de Bolsonaro com bancada partidária como forma de “mudar a forma de fazer política no Brasil”, como ele próprio faz questão de frisar..

O presidente eleito disse durante que as mudanças que pretende fazer virão através de um pacote de medidas que serão anunciadas e fez um apelo aos parlamentares emedebistas: “juntos mudaremos o destino dessa Nação”.

Jair Bolsonaro também defendeu novas mudanças na reforma trabalhista, reafirmou a necessidade de acabar com a indústria de multas ambientais e a necessidade de reformas para desburocratizar e destravar a economia. Brasileira.

O líder da bancada do MDB na Câmara, deputado Baleia Rossi, afirmou que “o partido tem a responsabilidade de debater a agenda programática, que possa significar geração de emprego e melhora na economia e na qualidade de vidas da população”.

Para a emedebista Jéssica Sales, a sociedade brasileira está esperançosa e confiante nessa forma inovadora de política no país. “Nós, emedebistas, temos um compromisso com o Brasil e estaremos apoiando a pauta do desenvolvimento, do crescimento da economia, do resgate da credibilidade, da política transformista que todos os brasileiros esperam.” – afirmou.