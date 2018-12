Candidato apoiado por Gladson Cameli perde eleição para comandar o Sebrae do Acre

O advogado Marcos Lameira é o novo diretor-superintendente do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Acre (Sebrae/AC). A decisão foi dada na tarde desta quarta-feira, dia 05, pelo Conselho Deliberativo Estadual (CDE). Marcos é vice-presidente da Federação do Comércio do Acre (Fecomercio/AC). O Candidato Marivaldo Melo, apoiado pelo governador eleito Gladson Cameli não recebeu os votos que eram esperados.

Apenas dois nomes estavam postos aos membros do Conselho Deliberativo Estadual (CDE): o de Marcos e o nome do bancário Marivaldo Melo. Marcos faz parte de um grupo ligado à Frente Popular, sendo braço direito do presidente da Fecomércio, Leandro Domingos, que já foi presidente da Junta Comercial do Acre (Juceac), no governo de Sebastião Viana.

Lameira, que já foi dono de pelo menos uma drogaria, vai receber cerca de R$ 23 mil para dirigir o Sebrae no Acre a partir de 2019. Atualmente, como braço direito de Domingos na Federação do Comércio, o advogado tem substituído o empresário que, agora, foi indicado a um cargo na Confederação Nacional do Comércio (CNC).

Uma das curiosidades do pleito foi a retirada do nome de Assuero Veronez, que tinha se colocado como candidato ao cargo de presidente do Conselho Deliberativo Estadual (CDE). O anúncio de desistência foi feito na manhã desta quarta-feira, dia 05.

A reunião do CDE foi suspensa às 15 horas porque houve empate na eleição para presidente do Conselho Deliberativo Estadual. Ao posto concorrem dois conselheiros do Serviço: Rubenir Guerra e José Adriano Ribeiro, presidente da Federação das Associações Comerciais do Acre e da Federação das Indústrias do Acre, respectivamente.

Segundo apurou o ac24horas, Lameira venceu a eleição com os votos das seguintes instituições: Federação da Agricultura, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Federação das Indústrias, Instituto Evaldo Lodi, Secretaria de Planejamento do Acre, Sebrae Nacional, Fundação de Tecnologia do Acre e Federação do Comércio.

Nesta quarta-feira, os conselheiros também escolherão os próximos diretores Técnico e de Administração e Finanças. Outra escolha será do novo presidente do Conselho Deliberativo Estadual, e, ainda dos membros do Conselho Fiscal. “Esse é um momento muito importante para o Sebrae. Certamente os conselheiros tomarão o melhor rumo”, classifica.

Os membros do Conselho Deliberativo do Sebrae

Atualmente, o Conselho do Sebrae é composto por 15 instituições: Acisa, Banco da Amazônia, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Federação da Agricultura do Estado do Acre, Fecomercio, Federacre, Fieac, Funtac, Iel, Sebrae, Senar, Seplan, Suframa e Ufac. Um total de 15 membros efetivos.