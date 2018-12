Após anúncio de secretário de Agricultura, Lene Petecão diz estar magoada com Gladson

A vereadora Lene Petecão (PSD) está magoada com Gladson Cameli (PSD). A parlamentar disse na manhã desta quarta-feira, 05, em discurso na Câmara de Rio Branco, logo após a veiculação na imprensa do anúncio do nome do agrônomo Paulo Wadt, indicado do PSDB, não acreditar que Cameli vai dispensar o apoio do senador Sérgio Petecão, irmão dela, que teve mais de 240 mil votos.

“Isso magoa. Eu quero acreditar que foi um surto do governador eleito Gladson Cameli. Não quero acreditar que ele vai dispensar o apoio do senador Sérgio Petecão que teve mais de 244 mil votos, uma liderança nata. Eu não estou torcendo para que não dê certo. Ao contrário. Eu torço para que o governo de Gladson Cameli tenha sucesso, pois foi para isso que nós o elegemos.”

A mágoa de Lene é motivada, segundo ela, pela promessa não cumprida de Cameli em contemplar o PSD com os setores da Agricultura e Produção do próximo governo.

O senador Sérgio Petecão anunciou rompimento político com Gladson antes mesmo do início do novo governo.