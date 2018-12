Alan Rick aprova requerimento para debater desmatamento

O novo superintendente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Acre (Sebrae) deve ser escolhido nesta quarta-feira, dia 05, em eleição que ocorre a partir das está horas, durante reunião do Conselho Deliberativo Estadual (CDE). Ao todo, 15 membros têm direito a voto no Colegiado Superior da instituição.

A briga para ocupar o posto mais importante do Sebrae acreano está entre o vice-presidente da Federação do Comércio do Acre, Marcos Lameira, e o bancário Marivaldo Melo, ex-superintendente do Banco da Amazônia no Acre. Como o ac24horas levantou, Marivaldo têm preferência entre os dois nomes.

A preferência dos membros do Conselho Deliberativo, por Marivaldo Melo, é simplesmente pela proximidade dele com o grupo do governador eleito Gladson Cameli, que tem, segundo fontes do portal, conversado, pessoalmente, com representantes das instituições que possuem cadeira no Colegiado do Sebrae.

Jurilande Aragão, atual presidente do Conselho, conversou, por telefone com a reportagem, e afirmou que ambos os nomes para os cargos de superintendente possuem extrema qualificação para a condução do órgão. “Será uma eleição tranquila, de muito louvor e, tenho certeza, tanto Marcos Lameira, como o Marivaldo Melo, têm condições firmes de conduzir o Sebrae”, pontuou.

O presidente do CDE não quis comentar, entretanto, rumores de que Gladson Cameli estaria interferindo, ainda que de forma involuntária, junto a alguns dos conselheiros do Serviço. Ele desconversou na hora em que foi perguntado sobre isso.

“Olha, sobre isso, eu tenho a dizer que todos os conselheiros, sem exceção, tem consciência do voto que será dado, e cabe a cada um decidir pelo que acredita e defende, por aquele candidato que melhor representa a sua instituição. O que tenho a dizer, simplesmente, é que todos os dois candidatos têm currículos muito, muito bons”, completou.

Nesta quarta-feira, os conselheiros também escolherão os próximos diretores Técnico e de Administração e Finanças. Outra escolha será do novo presidente do Conselho Deliberativo Estadual, e, ainda dos membros do Conselho Fiscal. “Esse é um momento muito importante para o Sebrae. Certamente os conselheiros tomarão o melhor rumo”, classifica.

Os membros do Conselho Deliberativo do Sebrae

Atualmente, o Conselho do Sebrae é composto por 15 instituições: Acisa, Banco da Amazônia, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Federação da Agricultura do Estado do Acre, Fecomercio, Federacre, Fieac, Funtac, Iel, Sebrae, Senar, Seplan, Suframa e Ufac. Um total de 15 membros efetivos.